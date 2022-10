El costo de prometer mucho (y no cumplir)

El senador demócrata, Alex Padilla, no coincide con las dos congresistas republicanas. El Senado está dividido por la mitad: con 50 senadores demócratas y 50 republicanos. Y la realidad es que hoy en el Senado no existen los 60 votos necesarios para iniciar el debate sobre la reforma migratoria. Los demócratas necesitan “la cooperación de suficientes republicanos en el Senado (10 votos más), y todavía no lo hemos logrado”, me explicó el senador de California. “Los republicanos que me dicen que están de acuerdo en privado”, no lo dicen en público.