El uso de la inteligencia artificial amenaza nuestros derechos civiles y oportunidades económicas

Además, las tecnologías de reconocimiento facial que utilizan ampliamente las fuerzas policiales no tienen la suficiente precisión para identificar rostros de personas no blancas, lo cual aumenta el riesgo de que se caiga en errores cuando se intenta identificar a personas latinas y no blancas. Estos errores se han traducido en casos ilegales e injustos de arresto y encarcelación de personas afroamericanas; como un caso reciente en Detroit donde una mujer embarazada fue arrestada, detenida y acusada de robo y secuestro de un vehículo debido a un resultado de identificación erróneo.