Adicción a la deuda: el mayor problema en Washington DC

No hay nada más inmoral que un gobierno adicto a la deuda, de hecho, algunos economistas califican la deuda de ser un impuesto futuro. Es dinero, que ha de ser pagado, y muchas veces quienes terminan pagándolo no consumieron la causa de ese endeudamiento, o no tuvieron voz, ejercicio ni voto en esas decisiones que construyeron la deuda.