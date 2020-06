Estados Unidos ya no puede respirar

Es, en muchos sentidos, el peor presidente en medio de uno de los peores momentos en la historia moderna de este país, un momento en el que se necesitaría un verdadero mensaje de unidad no “patriotero”, sino de definitiva refundación de una sociedad a la que la nueva segregación racial está carcomiendo salvajemente por dentro, dejándole heridas tan profundas que la han debilitado ante los ojos de todo el mundo.

Pero Trump no solamente está muy lejos de sanar esas heridas, sino que siempre ha demostrado que tiene toda la intención de evitar que cierren por completo. Desde el caso conocido como Los 5 de Central Park, en 1989, hasta lo que está ocurriendo en este preciso momento no solo en Minneapolis, Minnesota, sino en las principales ciudades de Estados Unidos, su retórica racial no ha venido sino a confirmar sus afinidades con la supremacía que representa.