"En realidad, sí nos importa, Melania"

Horrorizados al ver a niños pequeños separados de sus padres que solicitaban asilo en nuestra frontera sur, pero al mismo tiempo insistiendo en que Estados Unidos tiene la capacidad para vigilar sus fronteras y determinar a través del debido proceso legal a quién admite, algunos pueden haberse hecho eco del mal elegido lema en la vestimenta de la Primera Dama, y pueden haberse resignado. "A mí no me importa. ¿Y a ti?".

El proyecto de ley volvería a poner al Departamento de Estado en el ruedo de la política, algo que vendría muy bien después de que el ex Secretario Tillerson marginara de la discusión de forma unilateral a nuestros diplomáticos y embajadas. Se les encarga la tarea de investigar e informar sobre las condiciones de la violencia de pandillas, la violencia de género y el abuso doméstico, la impunidad judicial y estado de derecho en las naciones del Triángulo Norte de donde proceden los migrantes. Esto no es una "NOTICIA FALSA", sino un proceso de recopilación y análisis de información hecho de forma profesional, profunda e imparcial para el que los diplomáticos profesionales están excepcionalmente calificados.

El proyecto de ley no aboga por fronteras abiertas. No busca amnistía para los extranjeros indocumentados que viven actualmente en Estados Unidos. No aborda un camino hacia la ciudadanía o el estatus de los Dreamers. Todas estas cuestiones polémicas deberán tratarse en algún momento.