En el mismo bote: Historias de la crisis climática

Ese momento me robó algo de lo que siempre me sentí orgullosa: mi capacidad como reportera para mantenerme objetiva, para darle a todos los actores el espacio para explicar su postura en las historias sobre el único planeta que llamamos hogar. Con el tiempo, sentí que la frustración se iba acumulando dentro de mí y decidí usar el poder de las palabras de una manera diferente. Decidí interpelar a los políticos que afirman que el cambio climático no es real o se niegan a hacer algo para ayudar a que mi comunidad y otras similares, se salven de la próxima inundación.