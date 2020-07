Elecciones 2020, en la segunda mitad de la novena entrada

Sin embargo, la historia nos ha demostrado que el único sondeo que importa es el día de la votación, el 3 de noviembre, porque si la gente no sale a votar en las cifras requeridas podemos acostarnos el 3 o amanecer el 4 de noviembre con una repetición del 2016, cuando Trump ganó el Colegio Electoral, aunque perdió el voto popular ante la demócrata Hillary Clinton.

La sola idea de pensar en otros cuatro años de Trump en la presidencia no solo debe provocarle escalofríos y pesadillas a sus opositores, sino que debería ser razón suficiente para una movilización sin precedentes a nivel nacional.

De manera que la pandemia está operando en contra de Trump, pero tampoco puede pasarse por alto lo que un pobre desempeño del presidente en las urnas puede generar en él y en sus seguidores. No hay que olvidar que como en 2016 puede haber “mano rusa” en manipular el proceso. Trump también puede declarar que ha sido víctima de “fraude”, como había comenzado a hacer en 2016 antes de percartarse de que había ganado el Colegio Electoral. Y como sigue haciendo al declarar que la votación por correo es sinónimo de “fraude”, aunque él y muchos de sus funcionarios hayan votado por correo repetidamente. Lo que es peor, no podemos descartar el potencial de violencia si los resultados electorales no son del agrado de los fanáticos de Trump.