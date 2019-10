El no hacer nada, es hacer algo

Es difícil competir con una elección presidencial, ya que el glamour de candidatos que son figuras célebres, los millones de dólares gastados en campañas publicitarias, y el sentido de ser participante en la historia del país más poderoso del mundo, tienen una influencia tremenda sobre el entusiasmo electoral. Es muy importante salir a votar en las elecciones presidenciales como las que se avecinan en noviembre de 2020, pero no podemos ignorar a las elecciones locales y estatales.

Y mientras que es importante votar por la persona que dirige el país, y que aprobará leyes que afectan a toda la nación y al mundo entero, no podemos ignorar las elecciones que eligen a quienes viven en nuestra colonia y que al final del día, determinan como se gastan los impuestos que ustedes y sus familias pagan a la ciudad.

Las estadísticas muestran que, a pesar de que el número de electores latinos disminuye cada vez que hay elecciones que no son presidenciales, hay indicadores de que las cosas están cambiando. Poco a poco, los latinos estamos participando a nivel local, estamos reclamando nuestra voz en todos los niveles de gobierno.

En el estado hay más de 200,000 latinos registrados para votar. En estas elecciones, el número de latinos que salió a votar en elecciones que no son presidenciales fue el más alto en comparación con los años previos, y el número de electores latinos era más alto en los distritos en donde estaban las dos candidatas latinas , Elizabeth Guzmán y Hala Ayala, en la boleta electoral.

De acuerdo con estadísticas de la firma analítica electoral Blue Labs Analytics, Inc., en el 2014 salió a votar el 23% de la población latina, mientras que en el 2018, un 43% de la población latina fue a las urnas. El 20% de los electores en todo el estado eran latinos, y un 18% de los electores latinos votaron por primera vez.

Ya hemos demostrado que tenemos el poder de impactar elecciones. Si queremos efectuar un cambio positivo en nuestra comunidad local, debemos seguir mostrándolo en cada elección sin faltar. Es fácil caer en la antipatía y decir que nuestro voto no vale nada.

Pero también debemos recordar que la antipatía tiene consecuencias, y que si no utilizamos nuestro propio voto, elegimos darle el espacio a alguien que posiblemente vote en contra de nuestra comunidad. El no hacer nada, es hacer algo. Mantengamos el momento electoral que logramos en Virginia y en Texas. No queremos que se repita la elección presidencial del 2016.