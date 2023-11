Trump deportaría a millones

La verdad es que Trump no ha cambiado mucho y siempre ha buscado la deportación de millones de personas. Pocos saben o recuerdan que después que Trump me expulsó con un guardaespaldas de una conferencia de prensa en Iowa el 25 de agosto del 2015 -y me dijo “lárgate a Univision”-, me permitió regresar a hacerle varias preguntas. Aquí hay una pequeña versión editada:

-“¿Cómo piensa deportar a 11 millones de inmigrantes indocumentados?” Le pregunté.

“¿En autobús? ¿Va a llamar al ejército?”

- “Déjame decirte algo: lo vamos a hacer de una manera muy humana”, me advirtió. “Tenemos muchísimo crimen y tremendos problemas…Esos se van a ir tan rápido que te va a dar vueltas la cabeza. Recuerda, usaste la palabra inmigrante ilegal”.

- “No, yo no uso la palabra ‘ilegal’”, le aclaré.

- “Bueno, deberías usarla porque esa es su definición”, dijo Trump.

- “Ningún ser humano es ilegal”, insistí.

- “Bueno, cuando cruzan la frontera, desde un punto de vista legal, son inmigrantes ilegales si no tienen sus papeles”.

- “Pero ¿cómo va a deportar a 11 millones?” Volví a preguntar.

- “¿Sabes cómo se llama eso? Manejo gerencial”.