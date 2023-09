Los republicanos de la Cámara de Representantes apoyamos a los hispanos con nuestro 'Compromiso con América'

Una economía fuerte es insignificante si la gente no se siente segura en sus hogares y comunidades. Es probable que los demócratas elitistas no le den prioridad a la delincuencia y la inmigración ilegal porque se han desconectado de las preocupaciones de los hispanoamericanos. Sin embargo, los republicanos de la Cámara entendemos que las políticas de fronteras abiertas de Biden no sólo son crueles con los inmigrantes, sino que también han dejado a las comunidades vulnerables ante las pandillas y los cárteles que amenazan las bodegas, las escuelas, las pequeñas empresas y a nuestros hijos, quienes son el corazón y el alma de las comunidades hispanas.