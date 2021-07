Cuba: Despertó el caimán

Abraham no me quiso explicar cómo se conectó conmigo en Miami. “No puedo desclasificar mi estrategia porque si la digo, la pierdo”, me dijo. Pero sí me describió lo que ocurrió el domingo 11 de julio en más de 50 lugares de la isla. “Estalló el hartazgo. El pueblo se cansó y salió a las calles… Es un país desabastecido de comida, de medicamentos. El sistema sanitario colapsó con la pandemia. Esto más un aumento desmedido de la represión a los disidentes y a la sociedad civil ha hecho que el país estalle… Son imágenes que hablan de la molestia y la indignación de un pueblo que ha estado seis décadas sufriendo y aguantando este régimen. Y ha dicho basta”.