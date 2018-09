Cuatro años de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa (2014-2018)

El gobierno de Peña Nieto pidió apoyo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que le diera asistencia técnica y formulara algunas recomendaciones al estado mexicano sobre esta y las más de 34,000 desapariciones oficiales. Se formó para ello el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) –compuesto por los abogados colombianos Ángel M. Buitrago y Alejandro Valencia, la ex fiscal de Guatemala Claudia Paz, el bogado chileno Francisco Cox y el médico español Carlos M. Beristain– que durante 2015 trabajó para recopilar información sobre el caso Ayotzinapa. Como los resultados no coincidían con la “verdad histórica” que el gobierno de Peña Nieto dio en abril de 2015, la relación ente el gobierno y el GIEI se tensó, al grado de que a mediados de 2016 no se les renovó el permiso de estancia en el país. Aparte de las diferencias interpretativas, el GIEI denunció que el gobierno no les permitía acceso a la información.