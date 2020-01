Cuando Obama se equivocó

Fue desilusionante la alta abstención electoral de los 27 millones de latinos elegibles para votar en el 2016. Más de la mitad se quedó en su casa. ¿Por qué? Muchos no querían votar por Trump -quien había hecho comentarios racistas contra inmigrantes mexicanos- pero tampoco se sentían entusiasmados por la candidatura de Hillary Clinton. Y entonces no votaron.

El gran reto del Partido Demócrata en este 2020 es que esa alta abstención y falta de energía entre los latinos no se vuelvan a repetir. Pero para eso tienen que ser muy honestos con la comunidad Latinx y comprometerse a no cometer los mismos errores del pasado.

Los latinos le echan en cara a los demócratas -y al presidente Barack Obama en particular- dos cosas: haber deportado a más de tres millones de indocumentados y no haber cumplido su promesa de presentar al Congreso una reforma migratoria para legalizar a millones de indocumentados durante su primer año de gobierno (2009).

Fue Janet Murguía, la presidenta de UnidosUS (antes Consejo Nacional de La Raza) quien le llamó a Obama el "Deportador en Jefe" , un calificativo que siempre molestó al exmandatario. Esas deportaciones separaron a muchas familias hispanas. Además, Obama rompió una importante promesa a los latinos. "Lo que sí puedo garantizar", me dijo durante una entrevista en mayo del 2008, "es que tendremos en el primer año (de mi presidencia) una propuesta migratoria que yo pueda apoyar con fuerza." ¿En el primer año? insistí. "En el primer año", contestó . Obama no cumplió su palabra a pesar de que los Demócratas controlaron ambas cámaras del congreso de enero a agosto del 2009.

Durante el debate presidencial del pasado 13 de septiembre en Houston, le pregunté al exvicepresidente Joe Biden si él y el presidente Obama se habían equivocado con las deportaciones durante su administración. Pero no lo quiso reconocer. "El presidente (Obama) hizo lo mejor que se podía", me dijo. "¿Y usted? le pregunté. "Yo era el vicepresidente de Estados Unidos", me contestó, sin aceptar ningún error. Luego me dijo que era "indignante" comparar a Obama con Trump y que el expresidente había beneficiado a más de 700,000 Dreamers con el programa de DACA.