Cuando emigré a Estados Unidos, nadie me dijo: “no vengas”

Cuando me quise ir de México a Estados Unidos a mí nadie me dijo: “no vengas”. Al contrario. Varios amigos estadounidenses me apoyaron. Esta es mi mini-historia. A principios de los años 80 México era un país sumamente autoritario y represivo. No había democracia, el presidente era elegido por dedazo y había censura directa. Como un inexperto y joven periodista solo tenía dos opciones: me quedaba y luchaba por nuevos espacios (como tantos valientemente lo hicieron) o me iba. Y me fui. Por muchas razones.