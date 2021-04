La crisis perpetua en la frontera (y qué se puede hacer al respecto)

La verdad es que esa frontera siempre ha estado en crisis. Es una crisis perpetua desde su creación tras la guerra entre México y Estados Unidos en 1848. En mis clases de primaria en la ciudad de México nos enseñaron que México fue obligado a ceder la mitad de su territorio a Estados Unidos por 15 millones de pesos con el Tratado de Guadalupe Hidalgo . Muchos no cruzaron la frontera sino que la frontera los cruzó a ellos. Desde entonces ha sido, a la vez, una zona de conflictos y de extraordinaria hermandad. Y siempre ha habido debates y dilemas sobre los que cruzan del sur al norte, y preguntas sobre cuántos deben cruzar cada año.

Como periodista me ha tocado cubrir a todos los presidentes -y sus políticas migratorias- desde Ronald Reagan hasta la fecha. Nunca ha sido fácil. Y esto es lo que -creo- es preciso hacer para encontrar una solución a largo plazo: aceptar más inmigrantes legalmente. Muchos más.

El republicano Reagan otorgó una "amnistía" en 1986 a más de tres millones de personas cuando todavía esa no era una mala palabra. Pero no funcionó. Cuando entrevisté a George W. Bush en el 2001, el número de indocumentados ya había crecido a más de siete millones y el presidente coqueteaba con la idea de un " programa de trabajadores temporales" antes de los actos terroristas del 9/11. El número de indocumentados siguió creciendo - hasta 12.2 millones en 2007-, pero el presidente Barack Obama no aprovechó los pocos meses del 2009 (cuando los demócratas controlaban ambas cámaras del congreso) para presentar una reforma migratoria que los legalizara. Y luego llegó Donald Trump, uno de los mandatarios más racistas y antiinmigrantes que ha tenido el país.