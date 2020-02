Combate la desinformación sobre el coronavirus: lejía y vitamina C no lo previenen ni la sopa de ajo lo cura

El 28 de enero, por ejemplo, PolitiFact publicó un artículo avisando que, al contrario de lo que decían en Twitter, beber dióxido de cloro (o lejía) no curaba el coronavirus. Que, en realidad, era algo peligroso y que incluso podía "generar efectos secundarios capaces de matar" una persona.

El mismo día, The Daily Beast publicó un reportaje contando cómo la misma mentira se esparcía por Youtube, de la mano de influenciadores.