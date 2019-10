Beto O'Rourke: En la lucha contra la violencia armada, escuchen a los jóvenes

Con mi hijo Henry en hombros, me uní a los cientos de paseños luchando para acabar con la epidemia de violencia armada que le quitó la vida a casi 40,000 estadounidenses en 2017.

Cuando terminamos la marcha, nos enfrentamos a contra-manifestantes luciendo sus AR-15. Y cuando Henry las vio, me preguntó por qué estaban ahí, porque en su opinión, las armas de asalto no pertenecen a una 'Marcha Por Nuestras Vidas'. Le dije que no tenía por qué preocuparse. “Solo ignóralas”, le dije.