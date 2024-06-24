Cambiar Ciudad
Opinión

Gracias, pero...

"Los contrastes están claros: Biden legaliza a medio millón de indocumentados mientras que Trump amenaza con realizar 'la más grande campaña de deportaciones' si regresa a la Casa Blanca. Gane quien gane, ya sabemos a qué atenernos".

Jorge Ramos's profile picture
Por:Jorge Ramos
"Lo que acaba de hacer Biden ayuda mucho. Se agradece, pero no basta".
"Lo que acaba de hacer Biden ayuda mucho. Se agradece, pero no basta".
Imagen AP

Lo que acaba de hacer el presidente Joe Biden le cambia la vida a medio millón de personas. No es poca cosa. Los indocumentados que lleven más de 10 años viviendo en Estados Unidos, sin cometer ningún crimen y que estén casados con ciudadanos estadounidenses, podrán legalizar su situación migratoria.

PUBLICIDAD

Es, sin duda, la mejor noticia que han recibido los inmigrantes en Estados Unidos en 12 años, desde que el presidente Barack Obama le otorgó la residencia temporal y permisos de trabajo a más de 800,000 Dreamers. Era un asunto pendiente.

Cuando Biden tomó posesión como presidente, lo primero que hizo fue enviar al Congreso una propuesta de legalización para más de 10 millones de indocumentados. Fue, tan solo, un gesto simbólico. Todos sabíamos que no existían los votos necesarios en el Congreso para que su propuesta se convirtiera en ley. Pero Biden quería hacerlo para diferenciarse de lo que no hizo Obama.

Durante su primera campaña presidencial en 2008, el candidato Obama -además de decirle a los hispanos que “sí se puede”- prometió enviar una propuesta de reforma migratoria al Congreso durante su primer año en la Casa Blanca. Y no lo hizo, a pesar de tener super mayoría en ambas cámaras del congreso. Esa promesa incumplida de Obama ha sido costosísima y ha dejado muy vulnerables a millones de familias hispanas. Si Obama hubiera cumplido, esos inmigrantes no correrían el riesgo de ser deportados y separados de sus hijos.

Más sobre Opinión

Mi último noticiero
Jorge Ramos

“Al decir esta noche mis últimas palabras en el noticiero, me quedé pensando en todo lo que me queda por delante. Después de todo, los periodistas nunca se retiran. Estamos condenados toda la vida a perseguir noticias, a perseguir lo nuevo”. <br/>

Mi último noticiero

Opinión
8 mins
Inventando otro Macondo
Jorge Ramos

“El reto de la serie era, en el mejor de los casos, complementar al libro y dar una visión, entre millones, de cómo era la vida en Macondo. Y lo logra. Agradezco las narraciones tomadas íntegramente del libro y las magníficas actuaciones marcadas por las páginas más que por las improvisaciones”.

Inventando otro Macondo

Opinión
4 mins
Cómo vencer a Trump
Jorge Ramos

<b>“</b>En la cabeza de Trump todo conspira para demostrar su poder. Ganó la elección y el voto popular, se desvanecen los juicios en su contra, y legalmente se siente protegido para hacer lo que se le pegue la gana. Se siente en el tope. Es en este contexto que Trump amenazó con la imposición de aranceles contra México, Canadá y China”.

Cómo vencer a Trump

Opinión
5 mins
En México nadie sabe cómo
Jorge Ramos

<i>“Duele pero hay que decirlo: en México nadie sabe cómo detener la violencia. Si lo supieran, ya lo hubieran intentado. Lo que hemos visto desde la época de Felipe Calderón, cuando se declaró la guerra contra los narcos, son distintos experimentos -todos fallidos- para enfrentar la violencia”.</i>

En México nadie sabe cómo

Opinión
4 mins
La cruel y tonta idea de las deportaciones masivas
Jorge Ramos

<i>“Causarán un daño irreparable a miles de familias y a la economía estadounidense. No se trata de expulsar a los indocumentados sino de integrarlos a este país. Sería mucho más barato y efectivo. Pero Trump y sus asesores solo se oyen a sí mismos”.</i>

La cruel y tonta idea de las deportaciones masivas

Opinión
4 mins
Trump: una amenaza para México
Jorge Ramos

“Hay mucho que negociar antes que Trump tome posesión el 20 de enero. Pero el peligro de deportaciones masivas, aranceles y hasta de operaciones militares en su territorio ha puesto en alerta a la nueva presidenta de México. Sheinbaum y Trump ya hablaron y se dijeron esas cosas huecas que se dicen los presidentes por teléfono”.

Trump: una amenaza para México

Opinión
4 mins
Y si los latinos deciden la elección…
Jorge Ramos

“La realidad es que cada vez hay más votantes latinos. Este año hay 36.2 millones de hispanos elegibles para votar, casi cuatro millones más que en 2020, según el centro Pew. Y aunque no todos van a salir a votar, los que lo hagan serán suficientes para definir quién será el próximo presidente o presidenta de Estados Unidos”.

Y si los latinos deciden la elección…

Opinión
4 mins
El enemigo perfecto
Jorge Ramos

“Gane quien gane la elección en Estados Unidos, las cosas van a empeorar para los recién llegados. Los inmigrantes son el enemigo perfecto en esta campaña electoral. Son muy vulnerables, lo dejaron todo en su país de origen y no se pueden defender de los ataques injustificados de los políticos que solo quieren ganar votos”.

El enemigo perfecto

Opinión
5 mins
El mundo imaginario de Donald Trump
Jorge Ramos

&quot;En este caso, nos toca apuntar y corregir todas las mentiras que Trump ha dicho -y que sigue diciendo- sobre los inmigrantes, sobre la insurrección del 6 de enero del 2021 y sobre todos los esfuerzos ilegítimos por negar los resultados de las elecciones del 2020. Las democracias mueren, primero, desde dentro&quot;.

El mundo imaginario de Donald Trump

Opinión
5 mins
Por la familia, todo: Ruben Gallego sobre su candidatura para ser el primer senador latino de Arizona
Rubén Gallego

&quot;A los 14 años, vi a mi familia y a mi comunidad y me dije: hay un futuro mejor para nosotros; podemos progresar y las cosas pueden mejorar. Todo lo que hago y lo que soy tiene sus raíces en mi comunidad latina, y me llena de humildad poder llegar a representar a nuestra comunidad en el Senado. Es un deber que asumiré con orgullo y mucho honor.&quot; Read this content in <a href="https://www.univision.com/univision-news/opinion/por-la-familia-todo-ruben-gallego-on-running-to-be-arizonas-first-latino-senator" target="_blank" link-data="{&quot;cms.site.owner&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;00000147-f3a5-d4ea-a95f-fbb7f52b0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ae3387cc-b875-31b7-b82d-63fd8d758c20&quot;},&quot;cms.content.publishDate&quot;:1726508152821,&quot;cms.content.publishUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-d1c8-de50-affb-f1df3e1d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;cms.content.updateDate&quot;:1726508152821,&quot;cms.content.updateUser&quot;:{&quot;_ref&quot;:&quot;0000017b-d1c8-de50-affb-f1df3e1d0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;6aa69ae1-35be-30dc-87e9-410da9e1cdcc&quot;},&quot;link&quot;:{&quot;target&quot;:&quot;NEW&quot;,&quot;attributes&quot;:[],&quot;url&quot;:&quot;https://www.univision.com/univision-news/opinion/por-la-familia-todo-ruben-gallego-on-running-to-be-arizonas-first-latino-senator&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000191-fbe7-dddd-a5f7-ffef61bf0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;ff658216-e70f-39d0-b660-bdfe57a5599a&quot;},&quot;linkText&quot;:&quot;english&quot;,&quot;_id&quot;:&quot;00000191-fbe7-dddd-a5f7-ffef61bb0000&quot;,&quot;_type&quot;:&quot;809caec9-30e2-3666-8b71-b32ddbffc288&quot;}">english</a>.

Por la familia, todo: Ruben Gallego sobre su candidatura para ser el primer senador latino de Arizona

Opinión
5 mins

Por todo lo anterior, lo que acaba de hacer Biden ayuda mucho. Se agradece, pero no basta. La gran mayoría de los indocumentados no va a tener ningún beneficio. Y siempre queda la duda sobre por qué el presidente no lo hizo antes y se esperó a que faltaran menos de cinco meses para las elecciones del 5 de noviembre.

Sin duda, esta medida le ayudará a Biden con los votantes latinos y marca una enorme diferencia con el expresidente Donald Trump. “Las acciones de Biden van a promover más cruces de inmigrantes indocumentados en la frontera”, dijo la campaña del candidato presidencial republicano. “La orden ejecutiva de Biden perjudicará a los estadounidenses que están buscando trabajo”.

PUBLICIDAD

Los contrastes están claros: Biden legaliza a medio millón de indocumentados mientras que Trump amenaza con realizar “la más grande campaña de deportaciones” si regresa a la Casa Blanca. Gane quien gane, ya sabemos a qué atenernos.

Sin embargo, Trump y Biden comparten su misma obsesión por lo que está pasando en la frontera. En ese punto, los dos son igualitos. Les aterra darse cuenta que han perdido el control de la frontera con México y que el flujo de millones provenientes de Centro y Sudamérica los ha desbordado. Ni Trump ni Biden han podido detener el paso de indocumentados…ni podrán. La frontera es porosa por naturaleza. Lo normal en todo el mundo es que los más pobres y perseguidos emigren a lugares más ricos y seguros. Y nada puede parar a un padre que huye de la pobreza extrema o a una madre que quiere proteger a sus hijas de la violencia.

Trump intentó cerrar la frontera dos veces: primero, durante la pandemia, y luego cuando le impuso a su vecino el programa “Quédate en México”. En la práctica eso expulsó a México a millones de migrantes que no quería Estados Unidos. Y Biden tampoco se queda atrás. Hace dos semanas anunció que cerraría temporalmente la frontera a solicitantes de asilo si, en promedio, cruzaban más de 2,500 migrantes por día.

Mientras que el perfil de Trump es claramente en contra de los inmigrantes indocumentados, el de Biden es mixto y más difícil de leer. Por una parte propone cerrar la frontera a personas que están huyendo de la violencia y los abusos de autoridad en América Latina y, por la otra, protege a medio millón de personas que ya llevan más de una década viviendo en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

A pesar de las diferencias entre Biden y Trump, Estados Unidos está viviendo un momento antiinmigrante. En ambos partidos existe una clara resistencia a procesar y aceptar a todos los recién llegados. La narrativa entre demócratas y republicanos muchas veces suena igual: Estados Unidos, dicen, no puede recibir a todos los inmigrantes que quieran venir del resto del mundo.

Y sin embargo, la economía estadounidense ha absorbido perfectamente a los millones que han entrado caminando por la frontera en los últimos años. El desempleo está en apenas un 4% y el mes pasado se crearon 272,000 nuevos puestos de trabajos. ¿Cuál crisis?

En esta época electoral en que todos quieren enamorar el voto hispano -son tiempos de promesas- es preciso empujar por mayores protecciones para los Dreamers y para los millones que viven con miedo y en las sombras. Al final de cuentas, Biden solo logró ayudar a una vigésima parte de los inmigrantes que se propuso legalizar en su primer día como presidente. Gracias, pero…

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

Relacionados:
OpiniónPolíticaInmigrantes indocumentadosAsilo Políticopolíticas de asiloJoe BidenFrontera EEUU MéxicoEleccionesElecciones 2024DeportacioneshispanosVoto Hispano

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD