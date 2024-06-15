Cambiar Ciudad
Opinión

El presidente Biden es un defensor de los dreamers: debemos reelegirlo en noviembre

"Este noviembre, la elección es clara. Como exbeneficiaria de DACA, inmigrante, nuevomexicana y ciudadana estadounidense desde hace tres años, creo en la importancia de elegir a personas que entiendan que la atención médica es un derecho, no un privilegio".

Cindy Nava. 's profile picture
Por:
Cindy Nava.
"Este noviembre, la elección es clara".
Imagen SAUL LOEB/AFP via Getty Images

Hace dos años me diagnosticaron un tumor cerebral. Por muy sorprendente que fue la noticia, encontré cierto alivio sabiendo que tenía cobertura de salud. Después de 20 años de vivir indocumentada y de haber sido beneficiaria de DACA, finalmente me había convertido en ciudadana estadounidense con acceso a cobertura médica. Sin embargo, pensé, ¿qué hubiera pasado si este no hubiera sido el caso? Pensé en los cientos de miles de personas como yo, beneficiarios de DACA, que consideran este país su único hogar, por haber llegado como niños, pero viviendo con el miedo de que llegue el día en que puedan enfermarse.

Es por eso que cuando en abril pasado la administración Biden-Harris anunció que estaban ampliando el acceso a cobertura de atención médica asequible y de calidad para los beneficiarios de DACA, celebré tal como lo hice en 2012, cuando el entonces presidente Obama y el entonces vicepresidente Biden anunciaron la política transformadora que permitió a los jóvenes que llegaron a este país cuando eran niños vivir y trabajar legalmente. Una política que nos ha abierto puertas de posibilidades a los dreamers, porque más que soñadores, siempre hemos sido hacedores.

Ahora, los dreamers son médicos, miembros de las Fuerzas Armadas, dueños de negocios, socorristas y más. Incluso llegamos a la Casa Blanca, gracias al trabajo que la administración ha emprendido para ampliar las oportunidades para personas como yo, que tuvieron la oportunidad de cambiar sus vidas, al servir como Asesora Principal de Políticas en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EEUU, en 2022-2024.

A medida que el presidente Biden continúa haciendo un llamado al Congreso a que proporcione un camino hacia la ciudadanía para los dreamers, y ha fortalecido el programa de DACA a través de acciones ejecutivas, continua brindando a los dreamers las herramientas que necesitan para tener éxito. Esto incluye la ampliación al acceso a atención médica asequible y de calidad a aproximadamente 100,000 dreamers.

Para aquellos de nosotros, cuyo bienestar depende de ello, las acciones del presidente Biden para proteger y preservar DACA muestran un sorprendente contraste con las de Trump y los republicanos MAGA. Trump tiene un historial de querer terminar con DACA, y lo intentará nuevamente si gana otro mandato. Esto no nos sorprende, viniendo de alguien que constantemente demoniza nuestra propia existencia, llamándonos “asesinos y violadores”, e incluso diciendo que personas como nosotros están “envenenando la sangre de nuestro país”.

Este noviembre, la elección es clara. Como exbeneficiaria de DACA, inmigrante, nuevomexicana y ciudadana estadounidense desde hace tres años, creo en la importancia de elegir a personas que entiendan que la atención médica es un derecho, no un privilegio.

El presidente Biden y la vicepresidenta Harris prometieron proteger y fortalecer la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, y han cumplido esa promesa: reducir los costos y ampliar la cobertura para que todos los estadounidenses tengan la tranquilidad que brinda un seguro médico. Esta ampliación del acceso a la cobertura de atención médica cumple con el compromiso del presidente al brindarles a los beneficiarios de DACA la misma tranquilidad y oportunidad.

En mi corazón, yo sé que tan importante es ser representada y tener una voz. Aquellos en posiciones de poder deben seguir el ejemplo del presidente Biden y comprometerse a luchar para defender y fortalecer DACA, mientras continuamos pidiendo al Congreso que brinde a los dreamers un estatus permanente y un camino hacia la ciudadanía.

Como una de las primeras exbeneficiarias de DACA en recibir un nombramiento presidencial en la Casa Blanca, y a medida que continúo mi trabajo para convertirme en la primera ex beneficiaria de DACA en ganar un cargo electo en noviembre como candidata del Distrito 9 del Senado estatal de Nuevo México, me queda claro que el presidente Biden es el único candidato que defiende las necesidades de comunidades como la mía.

Nota: La presente pieza fue seleccionada para publicación en nuestra sección de opinión como una contribución al debate público. La(s) visión(es) expresadas allí pertenecen exclusivamente a su(s) autor(es) y/o a la(s) organización(es) que representan. Este contenido no representa la visión de Univision Noticias o la de su línea editorial.

