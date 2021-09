El amigo del dictador

Como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defiende tanto a la dictadura en Cuba, la escritora cubana Wendy Guerra le propuso un reto en su cuenta de Facebook: “15 días en Cuba viviendo como cualquier cubano”. AMLO, desde luego, no ha contestado ni contestará. Tiene un muy bien desarrollado instinto político para no engancharse en cosas que no le convienen.