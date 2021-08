AMLO, los tiranos y los expresidentes

Pero las declaraciones de AMLO - un presidente elegido legítimamente por más de 30 millones de mexicanos y que gobernará hasta el 2024 - no debieron sorprendernos. Su debilidad ideológica por la tiranía cubana siempre fue evidente. En una entrevista en mayo del 2017 se negó a llamar “dictadura” al régimen de Cuba y “dictador” a Nicolás Maduro de Venezuela. Me dijo que no quería engancharse en esos temas y que lo hacía, además, para respetar el principio de no intervención en los asuntos internos de otras naciones.