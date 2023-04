Kevin McCarthy: Las negociaciones se hacen en el congreso, no en Wall Street

Esta semana Kevin McCarthy, de manera inesperada, decidió dar un discurso en Wall Street, donde se dirigió a una multitud de operadores financieros y analistas. Sin ninguna duda puedo asegurar que esta es una movida que, en vez de fortalecer el liderazgo republicano, lo deja muy mal visto. Los problemas financieros se resuelven en casa, no con los vecinos. Cuando tienes que pagar tus gastos mensuales, no vas al banco a quejarte y a decir que no tienes como pagar tus deudas.