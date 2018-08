El aceite de coco es “veneno puro”, dice una profesora de Harvard. ¿Exagera?

Era una panacea que servía para curarlo prácticamente todo, desde la caída de pelo a la obesidad o las hemorroides (por no hablar de la infinidad de usos cosméticos). Sin embargo, el aceite de coco cayó en desgracia cuando la American Heart Association se pronunció en su contra, hace algo más de un año, y estos días podría atravesar sus momentos más difíciles.

La estela de la dieta "desnatada"

Es, en esencia, el mismo argumento de la American Heart Association (AHA) que, apoyándose en una revisión de estudios anteriores, emitió un comunicado sobre la nocividad de las grasas saturadas. El asunto, sin embargo, no está exento de controversia. En las últimas décadas ha habido numerosos esfuerzos para vincular las grasas con las enfermedades cardiovasculares, pero los estudios que ponen en entredicho esta relación y muestran las dudas y lagunas son también crecientes.

La dieta desnatada, la demonización de alimentos como el bacon (tocino o tocineta), el queso, los huevos y su sustitución por grandes cantidades de azúcar y aceites vegetales de semillas han tenido un resultado indudable: no solo han aumentado las enfermedades cardiovasculares, también hay que sumar el incremento en la obesidad y la diabetes.

Hay multitud de estudios (haz clic aquí: 1 o 2) que no han podido encontrar una relación significativa entre la dieta y los niveles de colesterol. La misma semana que la AHA publicó su comunicado, un artículo en el British Journal of Sports Medicine contradecía sus afirmaciones y señalaba que la grasa saturada no es la responsable de que se obstruyan las arterias.