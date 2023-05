Así fue como los narcos usaron una “estrategia de mercadotecnia” para introducir el fentanilo en Tijuana

Clark dice que la situación es cada vez peor en Tijuana. “El Estado llegó tarde al combate al fentanilo. Desde el principio no hizo absolutamente nada. No está invirtiendo recursos importantes, no hay procesos de rehabilitación, ni de educación”, critica. “Creo que el Estado va a ser avasallado por la presencia del fentanilo… se está convirtiendo en un producto cada vez más generalizado”.