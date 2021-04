Quería formar su propio cartel en California, pero ICE escuchaba todas sus llamadas

Distribuidores “en cada estado importante”

“No te pongas nerviosa”

Navarro habló por teléfono con Méndez, quien era la conductora esa vez, para averiguar qué les había dicho a los agentes federales. “Lo que voy a decir es que encontré a alguien allí... y que me engañaron para que trajera navajas para una pelea de gallos”, dijo ella. “No te voy a entregar… No tienes que preocuparte… Tu nombre nunca ha sido mencionado”, prometió.

Pero el traficante terminó por darle la espalda a la mujer. "¿Por qué sigues diciendo que yo no tengo que preocuparme porque vas a entregarme? Si no hice una mier#&% ¿Alguien te está diciendo que me llames para ponerme una trampa?”, le preguntó enfadado. “No me llames más”.