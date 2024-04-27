Quién es Juan Manuel Abouzaid, alias 'El Árabe', el alto miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación que México extraditó a EEUU

Video Quién es 'Don Rodo', uno de los hermanos del narco 'El Mencho', que fue detenido en México

La Fiscalía General de la República de México (FGR) anunció el viernes que había extraditado a Estados Unidos a un "integrante de alto rango de una organización de narcotráfico", a quien identificó como Juan 'A'.

Medios mexicanos aseguran que se trata de Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, alias 'El Árabe' o 'El Escorpión', un alto miembro del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y socio de Los Cuinis, un grupo especial dentro del cartel, liderado por uno de los cuñados de Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho', fundador del CJNG.

De acuerdo con la fiscalía, Juan 'A', de nacionalidad mexicana, era requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud" y su entrega a las autoridades estadounidenses se produjo "en cumplimiento al Tratado de Extradición firmado entre México y los Estados Unidos de América".

Juan 'A' fue detenido en Zapopan, Jalisco, en 2021, y tras las gestiones de la FGR, el gobierno de México concedió su extradición a EEUU. Fue entregado en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México a los agentes estadounidenses, quienes se encargarían de su traslado final.

¿Quién es Juan Manuel Abouzaid?

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que pertenece al Departamento del Tesoro, designó en marzo de 2021 a Juan Manuel Abouzaid El Bayeh como 'Narcotraficante Especialmente Designado', por su "papel de alto nivel en facilitar envíos de drogas y lavado de dinero para el Cartel de Jalisco Nueva Generación".

Según esta entidad, Abouzaid, también conocido como 'El Escorpión', 'El Hermano' o 'El Nene', nació en Guadalajara, México y tiene 52 años.

Imagen del detenido extraditado Juan 'A', difundida por la Fiscalía General de la República de México en la red social X. Imagen Fiscalía General de la República de México/X



El ahora extraditado habría mantenido una relación cercana con los más altos líderes del Cartel, de acuerdo con la OFAC, y fue incluido en su lista negra por "brindar apoyo financiero o tecnológico o proporcionar bienes o servicios en apoyo de las actividades internacionales de narcotráfico del CJNG".

En junio de 2020, las autoridades mexicanas le bloquearon sus cuentas bancarias, por su relación con el CJNG, y antes, en octubre de 2018, el Departamento de Justicia de EEUU ya lo había identificado como vinculado al CJNG.

Una acusación federal en su contra presentada ante la Corte de Distrito de Columbia, lo acusaba de conspiración para distribuir cocaína y metanfetaminas con la intención de que fuera inportada a Estados Unidos. La acusación alega que su actividad delictiva comenzó alrededor de 2012.

