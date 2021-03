Presuntos miembros del CJNG exhiben dos blindados caseros como trofeos de guerra en Michoacán

El gobierno mexicano "no está haciendo lo suficiente"

Tras ver el video de los miembros del CJNG paseando en los vehículos blindados por Michoacán a plena luz del día, Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas, dijo este jueves en una entrevista para el noticiero 'Los periodistas' de la cadena de televisión 'La Octava' que es evidente que la política de 'abrazos y no balazos' del presidente López Obrador no está funcionando en el país .

Videos como este, dijo Vigil, muestran el nivel de impunidad de estos grupos criminales, que "no le tienen miedo a la autoridad mexicana".

Según el exfuncionario de la DEA, ha visto muchos videos, sobre todo del CJNG, en los que sus miembros entran a las ciudades y se pasen en vehículos impunemente, sin que la policía los pueda enfrentar, ya que no tienen los recursos con los que cuentan los grupos criminales.

Para Vigil, el gobierno de México "no está haciendo lo suficiente" y su intento de no enfrentar a los carteles para parar la violencia no está dando resultados, pues la violencia continúa. Por otra parte, la responsabilidad de controlar el tráfico de armas es de EEUU, ya que entre el 70% y el 75% del armamento de los carteles viene de allí, agregó Vigil en la entrevista, reseñada por el diario mexicano Sin Embargo.