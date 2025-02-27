Los extraditaron en el mismo avión: lo que sabemos del sigiloso operativo que trasladó a Caro Quintero y a otros narcos a EEUU

Fue una operación hermética, fuertemente custodiada por efectos militares y que sacó a la vez de sus celdas a algunos de los narcos más temidos de México. Los subieron al mismo avión y los enviaron a Estados Unidos. El pasajero más infame era Rafael Caro Quintero, por años solicitado en extradición por el asesinato de un agente de la DEA.

Una fuente familiarizada con este operativo contó a Univision Noticias detalles de cómo, en un hecho sin precedentes, el gobierno mexicano extraditó a 29 exjefes de carteles, quienes por años habían tratado de impedir ese proceso diplomático.

En esa lista también están Miguel Ángel Treviño Morales y su hermano Omar, quienes eran líderes de los sanguinarios Zetas; Antonio Oseguera Cervantes, alias ‘Tony Montana’ y hermano del jefe del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); y Vicente Carrillo Fuentes, ‘El Viceroy’, quien un tiempo tuvo las riendas del Cartel de Juárez.

Otros narcos enviados a EEUU son Erick Valencia Salazar, del CJNG; José Jesús Méndez, fundador de la Familia Michoacana; e Inés Enrique Torres, quien era jefe de seguridad de Ismael 'El Mayo' Zambada, exjefe de una facción del Cartel de Sinaloa.

De acuerdo con el gobierno mexicano, estos 29 narcos fueron sacados de distintos penales y un domicilio, en Michoacán, Sonora, Guanajuato, Estado de México y otras entidades, para luego trasladarlos al aeropuerto internacional Felipe Ángeles.

Caro Quintero y otros 10 narcos se encontraban en el penal federal conocido como El Altiplano, ubicado en el centro de México.

“Los sacaron al mismo tiempo y los subieron al mismo avión”, dijo la fuente, que pidió no publicar su nombre. “Lo mantuvieron en secreto… Estados Unidos no seleccionó a quiénes extraditarían”, agregó.

Alrededor del mediodía de este jueves, el Departamento del Sheriff del condado Webb, en Texas, publicó en su cuenta de Facebook sobre el traslado de los hermanos Treviño Morales, que fueron parte de Los Zetas, y pidió tomar precauciones para viajar al estado fronterizo de Tamaulipas. El primero que informó sobre esas dos extradiciones fue el periodista Luis Chaparro y luego, la agencia AP.

El gobierno de México mencionó que el avión donde trasladaron a estos capos los fue dejando en las jurisdicciones donde enfrentan cargos: Chicago, Houston, Nueva York, Phoenix...

Esta operación ahora es considerada un éxito, pues no se filtró que trasladaban a Caro Quintero y otros traficantes de alto peligro, sino hasta que éstos ya se encontraban en EEUU.

Quién es Caro Quintero

Alias ‘El Narco de Narcos’ es cofundador del Cartel de Guadalajara, del cual surgió el infame Cartel de Sinaloa. Por la información que llevara a la captura de Caro Quintero se ofrecía una recompensa de 20 millones de dólares.

Es señalado como uno de los principales responsables del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique 'Kiki' Camarena en 1985. El policía encubierto logró infiltrarse en las operaciones del cartel y proporcionó información clave para la destrucción de un cultivo masivo de marihuana en un rancho en Chihuahua, México.

Pese a la presión ejercida a lo largo de 40 años, EEUU no había logrado tener bajo su custodia a este narcotraficante. Pese a que el caso por la muerte de Camarena fue impuesto en una corte federal de Los Ángeles, fue trasladado hasta Nueva York.