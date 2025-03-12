Capturan a Aler Baldomero Samayoa Recinos, uno de los narcotraficantes guatemaltecos más buscados por EEUU

Video ‘El Menchito’, hijo del líder del CJNG, es condenado a cadena perpetua más 30 años por narcotráfico

Uno de los narcotraficantes guatemaltecos más buscados en su país y en Estados Unidos fue detenido el martes en México y trasladado esa misma noche a Guatemala para que sea extraditado al país del norte, informaron el miércoles las autoridades.

El ministro de Gobernación de Guatemala, Francisco Jiménez, confirmó la detención de Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, la cual fue llevada a cabo en cooperación con autoridades policiales de México y Estados Unidos.

Uno de los 100 más buscados por Estados Unidos

Un alto oficial de seguridad que pidió no ser identificado dijo que Samayoa Recinos fue detenido en la localidad de Comitán de Dieguez, Chiapas, la tarde del martes frente a un parque público. Indicó que el capturado vivía en esa zona y que mantenía un perfil bajo.

Según autoridades, Samayoa Recinos era el líder de “Los Huistas”, una organización violenta dedicada al tráfico de drogas que opera en la zona fronteriza con México y que tiene nexos con los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

Samayoa Recinos es solicitado para ser extraditado a Estados Unidos en donde enfrenta una acusación en una corte federal del Distrito de Columbia por los delitos de “conspiración para distribuir cocaína" con "conocimiento de, o teniendo causa razonable para creer que, la sustancia sería ilegalmente importada hacia Estados Unidos”.

Jiménez explicó que el grupo criminal negociaba cargamentos de droga con organizaciones criminales de México.

Alias “Chicharra” estaba prófugo de la justicia desde 2018 y, de acuerdo con la información del gobierno de Guatemala, es uno de los 100 más buscados por Estados Unidos.

El miércoles Samayoa Recinos irá a audiencia ante un juez que definirá su situación jurídica.

Samayoa Recinos también tiene un proceso penal anterior en Guatemala, lo que podría obstaculizar su extradición. Según la ley guatemalteca, debe solventar primero los casos que tenga en el país antes de ser extraditado.

En 2018, estaba siendo investigado por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad dirigida entonces por el fiscal Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado y quien ha denunciado haber sido criminalizado por investigar casos de corrupción, por los delitos de asociación ilícita, obstaculización de la acción penal y falsedad por liderar a Los Huistas.

En 2022, el gobierno estadounidense sancionó a Los Huistas y sus miembros como una organización de tráfico de drogas, alegando que contribuía a la inestabilidad de Guatemala y la región.

“Los Huistas contrabandean narcóticos mortales incluyendo cocaína, metanfetaminas y heroína desde Guatemala a través de México, para distribuir en múltiples ciudades estadounidenses” dijo entonces el Departamento del Tesoro estadounidense.

Entre los sancionados, junto a Samayoa Recinos, está su yerno y exdiputado al Parlamento Centroamericano, quien desde 2024 no goza de inmunidad. La fiscalía guatemalteca no ha reportado acciones en su contra, pese a que le acusan de almacenar y transportar embarques de cocaína de Los Huistas.

