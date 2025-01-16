"El fentanilo es muy peligroso": 'El Mayo' Zambada dice que se negó a producir la mortal droga

Video ‘El Mayo’ Zambada mantiene a su abogado pese a conflicto de interés por representar también a su hijo

Unos días antes de ser capturado en Estados Unidos, Ismael Zambada García, alias ‘El Mayo’, negó en una entrevista concedida a la revista mexicana Proceso estar involucrado en la producción de fentanilo.

En la charla, concedida a la periodista María Scherer Ibarra, ‘El Mayo’, cofundador del Cartel de Sinaloa, dijo que no estaba involucrado en la operación de los laboratorios clandestinos donde se produce el mortal opiáceo, que es más poderoso que la heroína. Por el contrario, la agencia antidrogas estadounidense (DEA en inglés) ha señalado al Cartel de Sinaloa como uno de los principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos.

“El fentanilo… eso sí no. Aquí no van a encontrar una sola tiendita que sea mía. El fentanilo es muy peligroso”, dijo ‘El Mayo’ en un encuentro que, según la periodista, ocurrió en Sinaloa poco antes de su captura en Estados Unidos el pasado 25 de julio.

El combate al trasiego y distribución de fentanilo en suelo estadounidense se ha convertido en uno de los puntos más álgidos de la relación entre México y Estados Unidos, principalmente por las amenazas lanzadas por el presidente electo, Donald Trump, contra las autoridades mexicanas.

Trump ha dicho que si el gobierno mexicano no logra frenar el tráfico de fentanilo y de migrantes hacia Estados Unidos impondrá aranceles del 25% a productos mexicanos tras asumir el poder el 20 de enero.

De acuerdo con una carta difundida por la defensa legal de ‘El Mayo’ en agosto, el capo fue secuestrado, atado de pies y manos y llevado a la fuerza a Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’.

Sinaloa, en particular, sufre las consecuencias directas de esa sangrienta lucha entre las dos facciones por el lucrativo negocio del trasiego de drogas, principalmente sintéticas, hacia Estados Unidos.

Desde el 9 de septiembre , el estado ha visto una ola de violencia que hasta ahora ha dejado cientos de muertes, desapariciones y secuestros que además del saldo en vidas humanas ha llevado a esa entidad a una "parálisis" con repercusiones económicas valuadas en miles de millones de pesos.

Tras la captura de ‘El Mayo’ y de Guzmán López cerca de El Paso, Texas, Sinaloa sufrió un estallido de violencia que las autoridades mexicanas han dicho es consecuencia de una brutal pugna entre la facción del cartel leal a ‘El Mayo’ y la del grupo llamado ‘Los Chapitos’, encabezada por hijos de ‘El Chapo’.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, el Cartel de Sinaloa, una sangrienta organización criminal, es responsable del trasiego de toneladas de fentanilo a suelo estadounidense.

El martes, durante una audiencia judicial en Nueva York, ‘El Mayo’ se limitó a pedir que su defensa legal esté a cargo del abogado Frank Pérez, quien también representa a su hijo, Vicente Zambada Niebla, alias ‘El Vicentillo’.

Las contradicciones del 'El Mayo': dice ser "pacifista" cuando fundó uno de los carteles más violentos de México

‘El Mayo’ habló también con la periodista sobre la situación de violencia en México y de la estrategia contra el crimen aplicada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que el exmandatario resumía con el lema “abrazos, no balazos”.

“Tiene razón el presidente. Los balazos son peligrosos”, dijo Zambada García sobre la estrategia de López Obrador, quien ha sido señalado por mantener supuestos nexos con el Cartel de Sinaloa.

El exmandatario ha negado esas versiones.

La periodista narró que en un lugar de la casa donde ocurrió el encuentro, ‘El Mayo’ exhibía una frase del fallecido líder pacifista indio Mahatma Ghandi, un texto bíblico y una pintura.

“Porque soy pacifista”, dijo ‘El Mayo’ a la periodista sobre por qué tenía una imagen de Ghandi exhibida en su casa. “Yo sólo me protejo”.

La frase de 'El Mayo' sobre su supuesta admiración por Ghandi revela una contradicción evidente.

Al momento en que se autodenominó como "pacifista" en la charla con la periodista, encabezaba una de las facciones más poderosas del Cartel de Sinaloa, señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como uno de los grupos generadores de violencia más sanguinarios en la historia de México.

Las pugnas entre el cartel y las organizaciones rivales por el control del territorio en Sinaloa y otras regiones de México a diario dejan decenas de muertos y desaparecidos en el país, que tan sólo en 2024 registró más 30,000 homicidios, según cifras oficiales, la mayoría ligados al crimen organizado.

El sexenio de López Obrador, por ejemplo, cerró con cerca de 200,000 muertos en medio de la narcoviolencia que ha paralizado no sólo a Sinaloa sino a vastos territorios del país.

Tras el ascenso al poder de la sucesora de López Obrador, Claudia Sheinbaum, la violencia ha continuado. Los reportes de masacres y hallazgos de cuerpos desmembrados han aparecido en los titulares de la prensa casi a diario.

Luego, la periodista observó otra pintura con la imagen de ‘El Mayo’. La pintura, dijo ‘El Mayo’ a Scherer Ibarra, fue elaborada por su hijo, ‘El Vicentillo’.

“Lo extraño todos los días”, dijo ‘El Mayo’ sobre su hijo. “Como miles de familias extrañan a sus hijos, muertos y desaparecidos. Conozco ese dolor”.

‘El Vicentillo’ salió del registro del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos en 2021.

Fue uno de los testigos clave en el juicio en Nueva York ocurrido en 2019 contra ‘El Chapo’, otro de los fundadores del Cartel de Sinaloa.

‘El Vicentillo’ actualmente se encuentra libre, aunque se desconoce su estatus jurídico.

En la conversación, Scherer Ibarra agregó que ‘El Mayo’ le reveló que sabía de policías municipales, estatales y federales coludidos con el narcotráfico.

“Conozco a gente metida en todos lados”, sostuvo ‘El Mayo’, quien también respondió que algunos gobernadores estaban ligados al crimen.

Las otras entrevistas concedidas por ‘El Mayo’ a periodistas mexicanos

‘El Mayo’ había eludido por décadas a la justicia mexicana. Sin embargo, durante su trayectoria criminal habló con otros dos periodistas mexicanos.

Primero le concedió en 2010 una entrevista a Julio Scherer García, fundador de Proceso y padre de la periodista que habló recientemente con el capo.

“Tengo pánico de que me encierren. Quiero pensar que me mataría”, dijo ‘El Mayo’ en la conversación con Scherer García.

La otra conversación de ‘El Mayo’ ocurrió con el periodista Diego Enrique Osorno, quien publicó el contenido de la charla ocurrida en 2021 en el libro ‘En la Montaña’, publicado hace unos meses.

“Nosotros nos dedicamos a un negocio que necesita Estados Unidos. Eso hacemos”, dijo al periodista. “No se crea que nuestra vida es buena… batallamos, como todos. Hay que trabajar mucho para mantener los negocios y la familia”.

