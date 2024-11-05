Sheinbaum dice que tendrá una “buena relación” con el ganador en EEUU y evitar hablar sobre la amenaza arancelaria de Trump

Video Trump amenaza con un aumento de aranceles a México si ese país no detiene la inmigración irregular

México mantendrá buenas relaciones con Estados Unidos sin importar quién gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, tras las amenazas del republicano Donald Trump de imponer aranceles si su vecino no frena el flujo de migrantes y drogas.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria fue interrogada sobre los amagos del candidato estadounidense de sancionar con aranceles progresivos, de 25% hasta 75%, tanto a México como a China si continúa el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos.

PUBLICIDAD

"Va a haber una buena relación", confió Sheinbaum al subrayar que según ella, en ocasiones, en medio de una campaña se desconocen los esfuerzos que ha hecho México en términos de combatir el trasiego de drogas y ordenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos.

"En el momento en que se determine quién es el ganador o ganadora (...) tiene que haber reuniones, información de alto nivel para que se conozca lo que se ha hecho en México tanto en términos del combate al narcotráfico, de evitar que llegue fentanilo a Estados Unidos (...) y también en términos de la migración", explicó la mandataria.

El fentanilo es un opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. China y México son fundamentales en la ruta de su trasiego ilegal. Se considera, además, que está vinculado a una tercera parte de las muertes por sobredosis en Estados Unidos.

Trump también ha convertido al tema migratorio en uno de los pilares de su campaña, acusando sin pruebas a los extranjeros indocumentados que llegan a Estados Unidos de "criminales" y advirtiendo con deportar a millones.

Durante su gestión como presidente, Trump ya había lanzado un amago similar de imponer aranceles en contra de México ante un aumento en el flujo de migrantes de Centroamérica hacia Estados Unidos. En respuesta, el gobierno del entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador cedió y desplegó a miles de elementos de la Guardia Nacional a la frontera de México con Guatemala para frenar el paso de los migrantes.

En las campañas, Trump ha alardeado de cómo a través de sus presiones hizo que México usara a la Guardia Nacional para la contención migratoria.

PUBLICIDAD

Sheinbaum dice "estar convencida" de que mantendrá buenos lazos con EEUU

Ante las preguntas de los reporteros, Sheinbaum reiteró “estar convencida” de que tendrá una “buena relación” con cualquiera de los aspirantes una vez que uno de los dos obtenga el triunfo electoral.

“No califico ni a uno ni a otra candidata, sino, que estoy convencida de que va a haber buena relación y que tiene que haber este proceso de información de inicio, así de como de colaboración”, destacó.

Sheinbaum agregó que los esfuerzos de México han contribuido a que la llegada de migrantes a la frontera norte registre una disminución de 75% de diciembre de 2023 a octubre pasado, según estimaciones del gobierno mexicano.

La presidenta reiteró que al final de la semana su gobierno presentará detalles de cómo trabaja su administración para contener el flujo migratorio hacia Estados Unidos. “Este trabajo, de cómo se ha desarrollado, lo va a presentar el canciller el viernes”, dijo Sheinbaum a la prensa mexicana.

A lo largo de la campaña, primero como candidata y luego como presidenta, Sheinbaum ha sido cauta al momento de referirse a la contienda electoral en Estados Unidos. Desde que asumió la candidatura presidencial, Sheinbaum ha reiterado que impulsará una relación de respeto y no de “sumisión” ante Estados Unidos sin importar el resultado de los comicios.

Mira también: