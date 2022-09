Dificultades en su defensa y varias renuncias complican al expresidente Juan Orlando Hernández

Otros expertos expresaron su sorpresa por la forma tan pública en que la defensa está manejando un caso tan sensible y de alto perfil. " Es algo extremadamente fuera de lo común y peculiar", dijo David Weinstein, ex fiscal federal que ahora trabaja para un bufete de abogados privado en Miami. "Si yo representara a un ex jefe de Estado, mantendría estrictamente todas las teorías y hechos del caso cerca de mí. Y esperaría que cualquier persona englobada en mi equipo de defensa hiciera lo mismo", añadió.