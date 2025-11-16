Otro ataque de EEUU contra una supuesta 'narcolancha' en el Pacífico deja tres muertos

El Comando Sur del Ejército estadounidense informó que hubo otro ataque contra una supuesta 'narcolancha' en el Pacífico en el que murieron tres personas. Suman al menos 83 los fallecidos en este tipo de operativos cuya legalidad ha sido cuestionada por expertos en Derecho Internacional.

Fue el ataque número 21 en contra de embarcaciones que, según el gobierno estadounidense, iba cargada de drogas con destino a Estados Unidos. Hasta ahora, el gobierno de Donald Trump no ha difundido ninguna evidencia para sustentar esos dichos.

“Por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra un buque operado por una organización terrorista designada”, informó el Comando Sur en su cuenta de X.

El comando, que supervisa las acciones militares estadounidenses en el Caribe, agregó en la publicación que “los servicios de inteligencia confirmaron que el buque se dedicaba al contrabando ilícito de estupefacientes”. “El buque traficaba estupefacientes en el Pacífico Oriental y fue atacado en aguas internacionales”, dice el texto.

Organismos internacionales y defensores de derechos humanos sostienen que las muertes podrían ser consideradas ejecuciones extrajudiciales.

Qué es la 'Operación Lanza del Sur' de EEUU contra el “narcoterrorismo”

Apenas el jueves, Hegseth anunció la 'Operación Lanza del Sur' destinada a combatir el 'narcoterrorismo' en el Hemisferio Occidental, sin aclarar qué relación tiene con la campaña contra las supuestas 'narcolanchas' en el Caribe y el Pacífico ni con lo que ya se había anunciado en enero bajo el mismo nombre.

“Esta misión defiende nuestra patria, elimina a los narcoterroristas de nuestro hemisferio y protege a nuestra patria de las drogas que matan a nuestra gente", anunció en la red X el jefe del Pentágono. "El hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos y lo protegeremos", agregó.

No dio detalles de qué implica esta nueva fase, que coincide con el despliegue en el Caribe del portaaviones USS Gerald Ford y su flotilla de tres destructores escolta, algo que, como señalan los expertos, amplía considerablemente las alternativas militares del país en la zona.

Además, el anuncio del secretario coincide con los reportes en medios de que él mismo y militares de alto rango presentaron esta semana a Trump una actualización de las opciones que tienen sobre Venezuela.

Altos mandos militares presentaron el miércoles al presidente "opciones actualizadas para posibles operaciones en Venezuela, incluyendo ataques terrestres", reveló en un reporte reciente de la cadena CBS. "Sin embargo, dos de las fuentes confirmaron a CBS News que no se ha tomado una decisión final", dice el reporte.

La más reciente información sobre posibles operaciones militares se remonta a días atras. Un reporte indicaba que el Departamento de Justicia no podía justificar legalmente una operación armada dentro de Venezuela, lo que imposibilitaba al gobierno a ir más allá en lo que ha calificado de ofensiva contra el "narcoterrorismo".

El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, calificó estos ataques estadounidenses contra presuntos narcotraficantes como inaceptables y una violación del Derecho Internacional.

Turk instó a Washington a investigar la legalidad de los ataques contra las supuestas embarcaciones que transportan drogas y dijo que había "fuertes indicios" de que constituyen "ejecuciones extrajudiciales".

