Cuando los carteles te usan para cruzar droga a EEUU… pero tú no lo sabes

Es un método que no cesa en la frontera. Los carteles eligen a personas que cruzan todos los días, de México a Estados Unidos. Luego esconden droga en sus vehículos y, una vez que éstas pasan las revisiones aduanales, los localizan y sacan los paquetes. A esos traficantes involuntarios les dicen “mulas ciegas”.

En casos recientes, los criminales incluso han hecho ofertas laborales falsas que implican viajar hacia ambos lados de la frontera. A las víctimas les entregan coches “de la compañía”, en los que ya colocaron narcóticos.

A pesar de que esto ocurre con frecuencia en las garitas fronterizas, para las “mulas ciegas” es muy difícil convencer a las autoridades que son inocentes.

Así es como los carteles te ponen droga

En este video te explicamos el fenómeno de las “mulas ciegas”, que ocurre en una garita fronteriza que registró 15.8 millones de cruces por auto solo el año pasado. Expertos explican cómo operan los narcos que quieren ahorrarse el pago de los transportistas de su mercancía.

Escondieron cocaína y heroína en su coche

Un joven californiano nos narra cómo, para ahorrarse unos dólares, llevó su coche a un taller mecánico en Tijuana y al volver a su casa fue detenido en la garita de San Ysidro. En el vehículo había varios paquetes de drogas y pasó dos semanas en la cárcel.