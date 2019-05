“La situación es crítica”: cómo la pequeña ciudad de Yuma lidia con el éxodo migratorio en Arizona

“Quiero que estudien, que sean alguien en la vida”, dice Sandoval, de 24 años, sobre el futuro que anhela para sus hijos en este país. De su lugar de origen no espera más que muerte y pobreza.

“Aquí es la gloria: nos dan de comer, hay televisión y los niños tienen espacio para jugar. En México fue terrible, porque estuvimos en unas bodegas”, compara Rosa, quien este sábado no pudo salir del refugio porque un autobús no se detuvo en la parada que se habilitó afuera del establecimiento.

Este local del Salvation Army que solía recibir donativos es ahora el único sitio en esta pequeña ciudad que está respondiendo al número sin precedentes de familias centroamericanas que siguen ingresando por zonas remotas en la frontera entre Arizona y México para pedir asilo. En las últimas cinco semanas ha servido a más de 2,100 migrantes. Todo lo ha hecho casi a escondidas, para no generar más polémica en esta localidad conservadora.

Este fin de semana el local rebasó su capacidad de 200 personas, pero no pudo enviar a 24 migrantes a sus destinos por un error de la compañía de autobús. En ese lugar fluctúa el número de personas que reciben: un día solo hay 16 y al siguiente ya se cuentan 221. El Sábado Santo llegaron 96. Todo depende de la Patrulla Fronteriza, que este sábado le advirtió al Salvation Army que tenía a unos 800 migrantes bajo su custodia en espera de ser liberados paulatinamente.

Del 1 de septiembre de 2018 al pasado 31 de marzo, Yuma experimentó un aumento del 273% en el número de migrantes detenidos en esa zona por la Patrulla Fronteriza. En dicho período arrestó a 24,194 personas, comparado con 6,487 en el ciclo anterior. Esa estadística incluye a 3,679 niños no acompañados que quedaron bajo su custodia, un 51% más que en 2018.

No se ve un alivio en el corto plazo. Solo el martes, 700 migrantes se entregaron en dicho sector.

¿Por qué están abrumando a Yuma?

Las autoridades no han dejado a los migrantes en las calles de Yuma a pesar de las llegadas masivas, pero en esa localidad ya se preparan para un escenario incluso peor.

“La comunidad no pidió esto, pero está pasando”, dice Breazeale, quien señala que el Salvation Army ya ha gastado 25,000 dólares por albergar a los migrantes y teme que no pueda sostener ese paso. “Puede ser devastador que una ciudad tan pequeña como Yuma, que tiene una población de 100,000 habitantes, continúe recibiendo hasta 200 migrantes cada día”, advierte.

“¿Por qué el cambio de política? ¿Por qué están abrumando a Yuma y no continúan trabajando con los grupos aquí?”, cuestionó Connie Philips, presidenta de la organización Lutheran Social Services of Southwest, con sede en Phoenix, a un medio local.

Juan Caratachea, el único mexicano que sirve como voluntario en el refugio de Yuma, alerta que la llegada de centroamericanos no podrá ser sostenida en esa diminuta localidad. “La situación es crítica”, afirma este hombre originario de Guanajuato, evitando meterse en conflictos políticos. “Yo solo lo veo difícil; mucha gente viene, les damos de comer y de otra cosa no sabemos nada”, opina.

“Yo vengo a ayudar porque también fui migrante. Yo crucé solo la frontera cuando era un niño”, relató. “Ves los niños chiquitos que andan corriendo y me imagino la esperanza de la gente, de tener una vida mejor aquí. Vienen con la idea de que los niños vayan a la escuela, de conseguir un trabajo”, dice conmovido.

El refugio escondido en un mall

Desde afuera, este refugio del Salvation Army -que está al lado de una tienda que vende productos por un dólar- parece un negocio en remodelación: sus cristales están cubiertos y las puertas hay carteles advirtiendo que no se permite ahí el uso de armas de fuego ni la presencia de reporteros.

“Vengo a estudiar, quiero ser abogado”

Ya que la gran mayoría no habla una sola palabra en inglés, les entregan una tira de papel con una frase que pide ayuda en caso de que se extravíen en las estaciones de buses o aeropuertos. “Disculpe, no hablo inglés. ¿Me puede ayudar? Necesito saber qué bus debo tomar. Gracias”, se lee.

Ese letrero lo llevaba Lucas Villatoro entre sus documentos más importantes. Pero este fin de semana no se le hizo salir del albergue, al cual llegó después de una larga travesía por México. Este originario de Guatemala vino con su hijo Sergio Alexander, quien nació en EEUU hace 10 años. El menor lo ha acompañado en el desierto y centros de detenciones a pesar de que tiene papeles.

El señor Pedro era campesino en su país y cuenta que “la necesidad” lo obligó venir al norte. “Alla pagan poco”, relata quien es padre de cuatro. Él y su hijo menor cruzaron ilegalmente cerca de Yuma. No le pagaron a un traficante de personas. “Un señor nos dijo: ‘pasen por ahí’. Ese camino seguimos hasta que nos encontramos a migración”, contó. Estuvieron dos días bajo custodia de la Patrulla Fronteriza.

Una joven pareja de Guatemala, padres de un niño de dos años, también cuenta su tragedia casi afuera del refugio. Llegaron el lunes y aún no tienen una fecha para viajar a Miami. El esposo, de 32 años y quien prefiere no dar su nombre, relata que era profesor en su país, pero se quedó sin empleo por no apoyar la candidatura de un político. Cansado de buscar trabajo, el 12 de abril decidió tomar camino hacia EEUU. “Nos vinimos de pronto, cuando escuchamos que se podía cruzar trayendo un bebé”, reconoce.