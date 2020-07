‘El Chapo’ apelará pronto su condena a cadena perpetua ¿Cuál será la estrategia de sus abogados?

El exjefe del Cartel de Sinaloa tampoco puede salir de su celda en estos días y hasta allí le llevan la comida. Antes le permitían salir una hora al patio de la cárcel, aunque lo ponían solo dentro de una jaula. Ningún otro preso le acompaña en ese lugar. Los guardias tampoco se comunican con él: no hablan español.

“Lo noto obviamente enfocado en su apelación, aunque sí quizás, en estos últimos meses, deprimido porque no ha podido recibir ninguna visita, porque cerraron todas las cárceles (…) Como él está en confinamiento solitario, a cualquier persona le va a afectar, no ver ni hablar con nadie. Está encerrado entre cuatro paredes -literalmente- por muchísimos meses”, dijo Colón Miró a Univision Noticias.

La fecha límite fijada por la corte federal para presentar la apelación es el 21 de agosto. Los abogados de Guzmán confían que podrán someterla en unos días, aunque aún no tienen una fecha precisa.

Antes de escuchar su castigo en la corte, el narcotraficante reclamó que antes de pisar el tribunal ya lo habían sentenciado en los medios de comunicación. “Esperaba un juicio justo, donde la justicia fuera ciega y donde mi fama no fuera determinante en la impartición de justicia”, dijo entonces el mafioso, agregando que sintió que jamás lo consideraron una persona inocente.

“Ya que el gobierno de Estados Unidos me va a mandar a una prisión donde mi nombre no va a ser escuchado de nuevo, aprovecho la oportunidad para decir: aquí no hubo justicia”, concluyó.