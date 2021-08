Veterano que fundó un refugio para animales en Kabul aboga por el rescate de su equipo

“Los centros que han sido establecidos por organizaciones benéficas en el país han podido capacitar a toda una nueva generación de hombres y mujeres afganos para que se conviertan en veterinarios calificados y enfermeras veterinarias. No todas estas personas están en la lista de prioridades para salir del país porque no son personal militar; no son personal diplomático; no son intérpretes”, comentó Dyer.