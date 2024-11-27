Tres estadounidenses que llevaban años presos en China han sido liberados en un intercambio de prisioneros

Video ¿De qué hablaron Trump y Biden en la Casa Blanca? Te contamos detalles del encuentro

Tres ciudadanos estadounidenses que llevaban años encarcelados en China han sido liberados y volverán a Estados Unidos, anunció el miércoles la Casa Blanca.

De acuerdo con reportes de CNN y el medio Politico, la liberación se produjo como parte de un intercambio de ciudadanos chinos que estaban recluidos en Estados Unidos, aunque la Casa Blanca no confirmó esa versión.

PUBLICIDAD

Los reportes de los medios estadounidenses citaron a funcionarios estadounidenses que no proporcionaron mayores detalles sobre los ciudadanos chinos que habrían sido liberados.

El anuncio de la Casa Blanca revela un acuerdo diplomático con Pekín alcanzado en los últimos meses del gobierno del presidente Joe Biden.

Los tres estadounidenses son Mark Swidan, Kai Li y John Leung, quienes habían sido designados por el gobierno de Estados Unidos como detenidos injustamente.

Swidan enfrentaba una sentencia de muerte por cargos de drogas mientras que Li y Leung estaban encarcelados por cargos de espionaje.

“Regresarán pronto y se reunirán con sus familias por primera vez en muchos años”, dijo la Casa Blanca en un comunicado.

La liberación se produce apenas dos meses después de que China liberó a David Lin, un pastor cristiano de California que había pasado casi 20 años tras las rejas tras ser condenado por fraude contractual.

Acuerdo se produjo en medio de tensiones entre China y EEUU

Las relaciones entre Estados Unidos y China han sido turbulentas durante años por grandes desacuerdos entre las dos economías más grandes del mundo.

Las tensiones han surgido por temas relacionados con el comercio, derechos humanos, la producción de precursores de fentanilo y cuestiones de seguridad que incluyen espionaje y hackeos.

También ha habido desacuerdos por la agresividad de China hacia Taiwán y sus vecinos más pequeños en el mar de la China Meridional y el apoyo de Beijing al sector militar-industrial de Rusia.

PUBLICIDAD

La liberación de estadounidenses considerados como detenidos injustamente en China ha sido un tema importante en cada conversación celebrada entre Estados Unidos y China.

El acontecimiento del miércoles sugiere que Beijing está dispuesto a interactuar con el gobierno demócrata saliente antes del regreso del presidente republicano electo Donald Trump a la Casa Blanca en enero.

Trump tomó medidas significativas contra China en materia de comercio y diplomacia durante su primer mandato.

Ha prometido continuar esas políticas en su segundo periodo en el cargo, lo que genera inquietud entre muchos que temen que una guerra comercial total afecte gravemente la economía internacional y podría provocar una posible acción militar china contra Taiwán.

Sin embargo, los dos países han mantenido un diálogo que ha incluido una restauración parcial de los contactos militares a militares.

El presidente Joe Biden y su homólogo chino Xi Jinping se reunieron a principios de este mes para discutir posibles mejoras.

Un funcionario estadounidense indicó que el gobierno Biden había planteado el tema con China en múltiples reuniones a lo largo de los últimos años, incluyendo a principios de este mes cuando el presidente Biden habló con Xi en el marco de la cumbre anual de Cooperación Económica Asia-Pacífico celebrada en Perú.

El medio de comunicación Politico fue el primero en informar sobre la liberación de los tres estadounidenses, que dijo que era parte de un intercambio de prisioneros con Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La Casa Blanca no confirmó de inmediato que se hubieran devuelto ciudadanos chinos a su país.

¿De qué se les acusaba en China a los tres estadounidenses?

Li, un inmigrante chino que inició un negocio de exportación en Estados Unidos, fue detenido en septiembre de 2016 después de volar a Shanghái.

Fue puesto bajo vigilancia, interrogado sin abogado y acusado de proporcionar secretos de estado al FBI. Un grupo de trabajo de la ONU calificó su condena de 10 años de prisión como arbitraria y su familia dijo que los cargos tenían motivaciones políticas.

Leung fue condenado el año pasado a cadena perpetua por cargos de espionaje. Fue detenido en 2021, por la oficina local de la agencia de contrainteligencia de China en la ciudad sureste de Suzhou después de que China cerrara sus fronteras e impusiera estrictas restricciones de viaje internas y controles sociales para combatir la propagación de COVID-19.

Swidan había estado encarcelado durante 12 años por un cargo de drogas y, junto con Li y Leung, había sido considerado por el Departamento de Estado como detenido injustamente.

Con información de The Associated Press.

Mira también: