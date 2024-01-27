La increíble fecundación de una rinoceronte marca un hito en el rescate de una especie en extinción

Video Este raro rinoceronte blanco está a punto de extinguirse, pero un hito científico podría salvarlo

Una subespecie de rinoceronte blanco podría salvarse de la extinción luego de que conservacionistas lograran que una rinoceronte quedara embarazada con una transferencia de embriones. Este es el primer caso exitoso de este método.

La rinoceronte de nombre Curra logró durante su embarazo el desarrollo de un embrión macho de 2.5 pulgadas, dijo el consorcio de científicos y ambientalistas BioRescue el pasado miércoles. Los embarazos de rinoceronte duran entre 16 y 18 meses.

Lamentablemente, Curra falleció cuando tenía 70 días de embarazo a raíz de un envenenamiento por infección con Clostridia, una bacteria presente en el suelo que puede ser mortal para los animales.



Unas lluvias torrenciales inundaron el lugar en el que se encontraba Curra y las esporas clostridiales pudieron llegar así a la superficie desde capas más profundas del suelo, lo cual enfermó al animal.

En todo caso, los científicos encontraron ya un método efectivo y viable para salvar la especie.

¿Cómo se logró la fecundación e implantación?

Para este experimento los investigadores crearon un embrión de rinoceronte blanco del sur en un laboratorio a partir de un óvulo y esperma recogidos previamente en otros ejemplares y lo transfirieron a una madre subrogada de la misma subespecie en la reserva Ol-Pejeta Conservancy de Kenia el 24 de septiembre de 2023.

"Hemos logrado algo que se creía imposible", declaró el jefe del proyecto, el alemán Thomas Hildebrandt, en una conferencia de prensa en Berlín.



“El éxito de la transferencia del embrión y el embarazo son una prueba de concepto y permite (a los investigadores) pasar ahora con seguridad a la transferencia de embriones de rinoceronte blanco del norte, un paso clave en la misión de salvar al rinoceronte blanco del norte de la extinción", afirmó el grupo en un comunicado.

En África quedan unos 20,000 ejemplares de rinoceronte blanco del sur. Esta subespecie, igual que el rinoceronte negro, se está recuperando de un fuerte descenso en sus poblaciones debido a la caza furtiva por sus cuernos.

Sin embargo, de rinoceronte blanco del norte quedan solo dos ejemplares conocidos en el mundo.

¿Por qué está en peligro de extinción el rinoceronte blanco del norte?

Najin, un ejemplar de 34 años, y su cría, Fatu, de 23, son incapaces de reproducirse de forma natural, según la reserva Ol-Pejeta Conservancy donde viven. Ambas son hembras.

El último rinoceronte blanco macho, Sudán, tenía 45 años cuando fue sacrificado en 2018 debido a complicaciones relacionadas con la edad. Era el padre de Najin.



Los científicos guardaron su semen y el de otros cuatro rinocerontes muertos con la esperanza de utilizarlo para la fecundación in vitro de óvulos extraídos a hembras de la misma subespecie para producir embriones que serían llevados a término por hembras de rinoceronte blanco del sur.

Además, hay almacenadas en nitrógeno líquido células vivas de doce distintos rinocerontes blancos del norte.

Algunos grupos de conservacionistas alegan que podría ser demasiado tarde para salvar al rinoceronte blanco del norte con esta técnica, mientras su hábitat natural en Chad, Sudán, Uganda, Congo y República Centroafricana ha sido arrasado por los conflictos. Los escépticos afirman que los esfuerzos deberían centrarse en otras especies en peligro de extinción con más posibilidades de supervivencia.

