"Tengo un arma", amenazó el atacante de Toronto; "Me da igual", respondió el policía que acabó sometiéndolo sin un solo tiro

"Él continuó dando pasos hacia adelante y en ese momento que el oficial, creo, se dio cuenta de que no era un arma lo que tenía en su mano", dijo Shahnam Ashgar, un testigo del incidente, a CBC News . La policía de Toronto confirmó después que no hay evidencia de que Minassin estuviera armado .

Un entrenamiento especial



"Felicitaciones al oficial. Claramente recibió un buen entrenamiento", indicó Phil Gurski, un exanalista del Center for Strategic and International Studies citado por CBC. "Fue capaz de neutralizar al hombre que acaba de acaba de protagonizar el odioso ataque. Ahora él está vivo, no está muerto, lo que significa que se le puede interrogar y se puede conocer seguramente el porqué hizo lo que hizo", apuntó.