Vladimir Putin llega a Corea del Norte en una inusual visita, la primera al hermético país en 24 años

El presidente Vladimir Putin llegó a Corea del Norte la madrugada del miércoles, informaron agencias de noticias rusas, después de decir que los dos países quieren cooperar estrechamente para superar las sanciones encabezadas por Estados Unidos ante la intensificación de los enfrentamientos con Washington.

Putin fue recibido en el aeropuerto de Pyongyang por el líder norcoreano Kim Jong Un, según los reportes.

Putin, en su primer viaje a Corea del Norte en 24 años, dijo en comentarios que aparecieron en sus medios estatales horas antes de aterrizar que aprecia el firme apoyo del país a sus acciones militares en Ucrania. El Kremlin lanzó una invasión a gran escala del país vecino en 2022.

Dijo que las dos naciones continuarían “oponiéndose resueltamente” a lo que describió como ambiciones occidentales “de obstaculizar el establecimiento de un orden mundial multipolar basado en la justicia, el respeto mutuo por la soberanía y la consideración de los intereses de cada uno”.

Alianza de naciones sancionadas

La visita de Putin se produce en medio de crecientes preocupaciones sobre un acuerdo armamentista en el que Pyongyang proporciona a Moscú municiones muy necesarias para alimentar la guerra de Rusia en Ucrania a cambio de asistencia económica y transferencias de tecnología que aumentarían la amenaza planteada por el programa de armas nucleares y misiles de Kim.

En Pyongyang, la capital norcoreana, las calles estaban decoradas con retratos de Putin y banderas rusas. Una pancarta en un edificio decía: "Damos una calurosa bienvenida al Presidente de la Federación Rusa".

En sus comentarios hechos públicos, Putin también dijo que Rusia y Corea del Norte desarrollarán sistemas comerciales y de pago "que no estén controlados por Occidente" y se opondrán conjuntamente a las sanciones contra los países, que describió como "restricciones ilegales y unilaterales".

Corea del Norte está bajo fuertes sanciones económicas del Consejo de Seguridad de la ONU por sus programas de armas nucleares y misiles, mientras que Rusia también está lidiando con sanciones de Estados Unidos y sus socios occidentales por su agresión en Ucrania.

Putin dijo que los países también ampliarán la cooperación en turismo, cultura y educación.

Antes de dirigirse a Corea del Norte, Putin viajó a Yakutsk, una ciudad en el este de Rusia, donde se reunió con el gobernador regional Aisen Nikolayev y recibió información sobre tecnología y proyectos relacionados con la defensa. También se reunió con jóvenes profesionales que trabajan en el Lejano Oriente de Rusia.

Putin viajó acompañado por varios altos funcionarios, entre ellos el viceprimer ministro Denis Mantrurov, el ministro de Defensa Andrei Belousov y el ministro de Asuntos Exteriores Sergey Lavrov, según su asesor de política exterior, Yuri Ushakov. Dijo que durante la visita se firmarán una serie de documentos, posiblemente incluido un acuerdo sobre una asociación estratégica integral.

Crecen las tensiones en la Península de Corea

Funcionarios estadounidenses y surcoreanos dicen que los intercambios militares, económicos y de otro tipo entre Corea del Norte y Rusia han aumentado considerablemente desde que Kim se reunió con Putin en septiembre en el Lejano Oriente ruso, el primero desde 2019.

Funcionarios estadounidenses y surcoreanos acusan a Corea del Norte de proporcionar a Rusia artillería, misiles y otros equipos militares para su uso en Ucrania, posiblemente a cambio de ayuda y tecnologías militares clave. Tanto Pyongyang como Moscú niegan las acusaciones sobre transferencias de armas norcoreanas, que violarían múltiples sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU que Rusia respaldó anteriormente.

Junto con China, Rusia ha brindado cobertura política a los continuos esfuerzos de Kim por mejorar su arsenal nuclear, bloqueando repetidamente los esfuerzos liderados por Estados Unidos para imponer nuevas sanciones de la ONU al Norte por sus pruebas de armas.

En marzo, un veto ruso en las Naciones Unidas puso fin al seguimiento de las sanciones de la ONU contra Corea del Norte por su programa nuclear, lo que provocó acusaciones occidentales de que Moscú está tratando de evitar el escrutinio mientras compra armas a Pyongyang para usar en Ucrania. Funcionarios estadounidenses y surcoreanos han dicho que están discutiendo opciones para un nuevo mecanismo para monitorear al Norte.

A principios de este año, Putin le envió a Kim una limusina Aurus Senat de alta gama, que le había mostrado al líder norcoreano cuando se reunieron en septiembre. Los observadores dijeron que el envío violaba una resolución de la ONU que prohibía el suministro de artículos de lujo a Corea del Norte.

John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que la relación cada vez más profunda entre Moscú y Pyongyang es preocupante, "no sólo por los impactos que tendrá sobre el pueblo ucraniano, porque sabemos que los misiles balísticos norcoreanos todavía se utilizan para atacar objetivos ucranianos, sino porque podría haber cierta reciprocidad aquí que podría afectar la seguridad en la Península de Corea”.

“No hemos visto los parámetros de todo eso en este momento, ciertamente no lo hemos visto llegar a buen término. Pero ciertamente lo vamos a seguir muy, muy de cerca”, dijo.

Lim Soosuk, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, dijo que Seúl ha estado subrayando a Moscú que cualquier cooperación entre Rusia y Corea del Norte no debe "avanzar en una dirección que viole las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU o socave la paz y la estabilidad en la región".

Las tensiones en la península coreana están en su punto más alto en años, con el ritmo de las pruebas de armas de Kim y los ejercicios militares combinados que involucran a Estados Unidos, Corea del Sur y Japón intensificándose en un ciclo de ojo por ojo. Las dos Coreas también han participado en una guerra psicológica al estilo de la Guerra Fría, en la que Corea del Norte arrojó toneladas de basura sobre el Sur con globos y el Sur transmitió propaganda antinorcoreana con sus altavoces.

El ejército de Corea del Sur dijo que los soldados dispararon tiros de advertencia para repeler a los soldados norcoreanos que cruzaron temporalmente la frontera terrestre el martes, aparentemente por error, por segunda vez este mes.

Putin ha buscado continuamente reconstruir los vínculos con Pyongyang como parte de los esfuerzos por restaurar la influencia de su país y sus alianzas de la era soviética. Los vínculos de Moscú con Corea del Norte se debilitaron después del colapso soviético de 1991. Kim Jong Un se reunió por primera vez con Putin en 2019 en el puerto de Vladivostok, en el este de Rusia.

Después de Corea del Norte, el Kremlin dijo que Putin también visitará Vietnam para mantener conversaciones que se espera se centren en el comercio. Estados Unidos, que ha pasado años fortaleciendo los lazos y acelerando el comercio con Vietnam, criticó la visita planeada de Putin.

"Mientras Rusia continúa buscando apoyo internacional para sostener su guerra ilegal y brutal contra Ucrania, reiteramos que ningún país debe darle a Putin una plataforma para promover su guerra de agresión y permitirle normalizar sus atrocidades", dijo un portavoz de la Embajada de Estados Unidos en Vietnam a través de un comunicado.

