Dos pasajeras encierran a una bebé que lloraba en el baño de un avión "para educarla"

Un Boeing 787 Dreamliner de Juneyao Airlines en el Aeropuerto Internacional Pudong de Shanghai.

Una polémica online sobre el trato a los niños en lugares públicos se ha desatado en China, después de que se diera a conocer un video en el que dos pasajeras encierran a una niña pequeña que venía llorando en el vuelo en el baño del avión.

PUBLICIDAD

Las dos mujeres no viajaban con la niña ni la conocían, pero según una publicación posterior de la aerolínea, la abuela de la pequeña les dio permiso para que se llevaran a la niña al baño, para "educarla".

Los hechos ocurrieron a bordo de un avión de Juneyao Airlines, que volaba de Guiyang a Shangai el 24 de agosto, y se dieron a conocer después de que Gou Tingting, una de las dos mujeres implicadas, subiera ella misma un video en el que se ve a la pequeña llorando y cómo la encierran en el baño.

La mujer pretendía mostrarse como la salvadora del vuelo, sin embargo, las cosas no salieron exactamente como ella quería, ya que empezó a recibir comentarios que reprobaban su actitud. El hecho se hizo viral y se expandió por las redes y plataformas chinas.

Según reportes locales, la niña tiene apenas un año.

De acuerdo con comentarios de la propia mujer que subió el video a Douyin, plataforma china equivalente a TikTok, la niña empezó a llorar sin parar en el avión y muchas personas en el vuelo estaban impacientes: algunos se habían ido para la parte de atrás y otros se estaban haciendo tapones de papel para los oídos.

"You can't come out if you keep crying!" Two female air passengers, frustrated by the crying of a #toddler, took the child into the #aircraft's bathroom for a disciplinary talk after obtaining consent from the child's grandmother, sparking controversy. https://t.co/XgydSuViNi pic.twitter.com/kMGTXdjLEy — Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 27, 2024



"Solo quería calmar a la niña y dejar que todos descansaran", intentó explicarse la mujer, tras la lluvia de comentarios negativos que recibió. "Prefiero tomar medidas en lugar de ser una espectadora", agregó.

En el video se ve a las dos mujeres con la niña en el baño. La pequeña está llorando y se ve confundida y asustada. Una de las dos mujeres le dice que solo podrá salir de allí si deja de llorar. Una de ellas la carga para calmarla, pero mantiene la misma condición.

PUBLICIDAD

"¿No llorabas tú cuando eras pequeña?": reacciones al video de la niña encerrada en el baño

Aunque la mujer esperaba llevarse el crédito por su acción salvadora, las reacciones contrarias no se hicieron esperar. Muchos la han criticado por su falta de empatía y aseguran que "intimidó" a la niña. Actualmente su cuenta en la plataforma aparece como privada.

"Los niños no pueden controlar sus emociones cuando tienen uno o dos años. ¿Qué tiene de malo llorar? ¿No llorabas tú también cuando eras pequeña?", escribió un usuario en Weibo, la famosa red social china parecida a Facebook.

Pero no solo recibió críticas. También hubo personas que defendieron a las mujeres, sobre todo porque la abuela de la niña dio su consentimiento para que se la llevaran, según informó dos días después la aerolínea, para explicar lo ocurrido.

"Algunos niños necesitan un poco de educación", escribió otro usuario en la misma plataforma.

Mira también: