Brote de Hantavirus Permanece en estado crítico francesa contagiada de hantavirus Once casos han sido reportados en todo el mundo del brote de hantavirus detectado en el crucero neerlandés Hondius, que desembarcó en España el fin de semana a más de 120 pasajeros y tripulantes para que retornaran a sus respectivos países, incluyendo a una pasajera frances que se encuentra en estado crítico de salud.

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Un pulmón artificial mantiene con vida a una pasajera francesa que se contagió de hantavirus en el brote surgido en el crucero neerlandés Hondius, que partió el 1 de abril desde Argentina y que el fin de semana desembarcó a más de 120 pasajeros y tripulantes, para que retornaran a casi una veintena de países de origen bajo fuertes medidas sanitarias para evitar la propagación de la enfermedad.

El brote ha alcanzado ahora un total de 11 casos reportados, de los cuales 9 han sido confirmados.

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Tres pasajeros del crucero han muerto, incluida una pareja holandesa que, según creen las autoridades sanitarias, fueron los primeros en estar expuestos al virus durante una visita a Sudamérica.

Según la Organización Mundial de la Salud, "prevemos que habrá más casos, dada la dinámica de propagación en un barco y el período de incubación del virus". Sin embargo, el organismo afirmó que "por el momento, no hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote más amplio".

La pasajera francesa hospitalizada en París contrajo una forma grave de la enfermedad, que le ha causado problemas pulmonares y cardíacos que ponen en riesgo su vida, dijo el doctor Xavier Lescure, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Bichat.

Señaló que la mujer está conectada a un dispositivo de soporte vital que bombea sangre a través de un pulmón artificial, proporcionándole oxígeno y devolviéndola al cuerpo. La esperanza es que el dispositivo alivie suficiente presión sobre los pulmones y el corazón para que tengan algo de tiempo para recuperarse. Lescure lo calificó como “la etapa final de la atención de apoyo”.

La mujer, una de los cinco pasajeros franceses ahora repatriados que habían viajado en el crucero MV Hondius y fueron puestos en cuarentena en París, comenzó a sentirse muy mal el domingo por la noche y dio positivo.

No existe ninguna vacuna ni tratamiento específico para el hantavirus, que es endémico en Argentina, de donde el barco partió en abril. La OMS asegura que la detección y el tratamiento tempranos mejoran las tasas de supervivencia.

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Cerco sanitario estricto

Una vez completada la evacuación de todos los pasajeros y de muchos miembros de la tripulación, el MV Hondius navega ahora de regreso a Holanda, donde será limpiado y desinfectado.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que sólo se han reportado casos confirmados y sospechosos entre los pasajeros o la tripulación del crucero.

“Por el momento, no hay indicios de que estemos viendo el inicio de un brote mayor”, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS. “Pero, por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”.

La infección confirmada más reciente es en un pasajero español que dio positivo a hantavirus después de ser evacuado del barco, anunció el martes el Ministerio de Sanidad de España. El pasajero esta en cuarentena en un hospital militar de Madrid.

Preocupación en Argentina por el origen del brote

El Ministerio de Salud de Argentina dijo el martes que en los próximos días se enviará un equipo de expertos científicos para investigar el origen del brote.

Una pareja holandesa considerada los primeros infectados, pasó varios meses en Argentina y en países vecinos de Sudamérica antes de embarcar en el crucero.

Funcionarios argentinos han dicho que la pareja realizó un tour de observación de aves que incluyó una parada en un vertedero de basura donde podrían haber estado expuestos a roedores portadores de la infección. El ministerio de Salud dijo que su equipo investigará el vertedero y otros de los lugares que visitó la pareja, donde se encuentran ratas conocidas por portar el virus, aunque las autoridades de la provincia desde donde partió el crucero han cuestionado la teoría de que el brote se originó allí.

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Concluye la evacuación del MV Hondius

Un total de 87 pasajeros y 35 miembros de la tripulación fueron evacuados en Tenerife por personal con equipo de protección de cuerpo completo y mascarillas respiratorias, en un esfuerzo cuidadosamente coreografiado que concluyó el lunes por la noche.

Dos aviones llegaron durante la noche a la ciudad holandesa de Eindhoven, en el sur del país, transportando a ciudadanos neerlandeses, así como a pasajeros de Australia y Nueva Zelanda y a miembros filipinos de la tripulación. Todos fueron puestos en cuarentena, según el gobierno neerlandés.

Algunos miembros de la tripulación permanecieron a bordo del barco y pusieron rumbo a la ciudad portuaria holandesa de Rotterdam, dijo la empresa operadora del barco, Oceanwide Expeditions.

El hantavirus suele propagarse a partir de excrementos de roedores y no se transmite fácilmente entre personas. Pero la variante de los Andes, detectada en el brote del crucero, podría propagarse entre personas en casos raros. Los síntomas —que pueden incluir fiebre, escalofríos y dolores musculares— suelen aparecer entre una y ocho semanas después de la exposición.

Tedros, jefe de la OMS, ha aconsejado que los pasajeros que regresen permanezcan en cuarentena, ya sea en sus hogares o en otras instalaciones, durante 42 días. Añadió que la OMS no puede imponer sus recomendaciones y que cada país puede gestionar de diferente manera el seguimiento de pasajeros sin síntomas.

Personal de hospital holandés en cuarentena

Doce empleados de un hospital neerlandés donde se trata a un pasajero del Hondius tienen que guardar cuarentena durante seis semanas tras manipular incorrectamente fluidos corporales, informó el Centro Médico Universitario Radboud en un comunicado el lunes por la noche.

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"El riesgo de infección es bajo", dijo el hospital, pero exigía que la docena de empleados entrara en cuarentena preventiva como "precaución".

El hospital de la ciudad oriental de Nimega recibió la semana pasada a un pasajero de uno de los vuelos de evacuación que aterrizaron en Holanda y desde entonces la persona ha dado positivo en la prueba de hantavirus.