Islas Canarias Ruhi Çenet, el pasajero del MV Hondius, que asistió a una boda después de dejar el barco Youtuber turco que dejó el barco a finales de abril, asisitió en Estambul a una boda llena de gente, hasta el momento no hay contagios

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Ruhi Çenet, un youtuber turco con 18 millones de seguidores, fue uno de los pasajeros del MV Hondius. En estos últimos días ha estado en el centro de una polémica, pues tras haber dejado el crucero, asistió a una boda atestada de gente en Estambul. La gente lo ha llamado inconsciente e irresponsable.

El youtuber abandonó el barco en Santa Helena el 24 de abril; de ahí se dirigió a Sudáfrica y luego a Estambul y el 3 de mayo asistió a la celebración nupcial.

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Çenet ofreció explicaciones en un post de Instagram, señalando que la boda se celebró antes del 2 de mayo, fecha en que se anunció el brote por la OMS. También agregó que desde ese día no ha presentado síntomas y que se mantiene en “cuarentena como precaución ante cualquier posibilidad”.

Además, en una entrevista para la agencia AFP señaló que: "Cuando llegamos a Turquía, nos dijeron que, mientras no presentáramos síntomas, no teníamos que hacer cuarentena".

Su experiencia en el barco



Durante su travesía en el Atlántico, Çenet documentó ciertos aspectos del brote. Gracias a él conocemos el video donde el capitán del barco anuncia la muerte del primer contagiado, un holandés de 70 años, que falleció a bordo el 11 de abril.

El turco señala que la tripulación del barco actuó demasiado confiada: "Ni siquiera consideraron la posibilidad de que fuera una enfermedad tan contagiosa. No tomaron el problema lo suficientemente en serio", dijo.

Ruhi Çenet teme el peor escenario posible, pues al momento en que las personas fueron enfermando en el crucero, la vida cotidiana de los pasajeros continuó sin mayor afectación, pues "seguimos comiendo todos juntos... y no llevábamos mascarillas", afirma.

El youtuber presenció momentos que lo mantienen preocupado, como el desembarco de los tripulantes del MV Hondius en la isla de Tristán de Acuña: "Ojalá no hubiéramos desembarcado allí después de la primera muerte, porque junto con nosotros había cien pasajeros más, y estuvieron interactuando con los isleños”, recordó.

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El regreso a Turquía

Ruhi también señaló que el 25 de abril tomó el mismo vuelo en el que viajaba la esposa de la primera víctima. La mujer murió justo el día después. "Estaba en una silla de ruedas (...) Tenía la cabeza baja. "Al parecer, la enfermedad comenzaba a afectarle", sostiene.

También recuerda cómo, tras la muerte de su marido, muchos pasajeros se reunieron a su alrededor para consolarla.

El Hondius, que estuvo en cuarentena frente a Cabo Verde, ya atracó en las Islas Canarias en España. Mientras tanto, un conocido que siguió a bordo le dijo a Çenet que los pasajeros estaban aislados en sus cabinas con mascarillas.