Se fuga la periodista rusa que apareció en el noticiero con una pancarta contra la invasión de Ucrania

"Por desgracia, he estado trabajando en Channel One durante los últimos años, colaborando con la propaganda del Kremlin", dijo Ovsyannikova en un mensaje de video que difundió tras la protesta de marzo. "Y ahora estoy muy avergonzada. Me avergüenzo de haber permitido que se dijeran mentiras en las pantallas de televisión. Me avergüenzo de haber dejado que el pueblo ruso sea zombificado".