Identifican a las dos víctimas asesinadas a tiros en un dormitorio de la Universidad de Colorado, la polícia detiene a un sospechoso

Video El sospechoso de asesinar a cuatro estudiante de la Universidad de Idaho regresa a la corte: esto es lo que se sabe

Un sospechoso fue detenido este lunes acusado del asesinato de dos personas que aparecieron muertas tras un tiroteo en un dormitorio en la Universidad de Colorado-Colorado Springs la semana pasada, informó la policía.

El Departamento de Policía de Colorado Springs informó de que detuvo sin incidentes a Nicholas Jordan, de 25 años, acusado de dos cargos de asesinato en primer grado.

PUBLICIDAD

Las autoridades también identificaron a las dos víctimas, Celie Rain Montgomery, de 26 años, y Samuel Knopp, de 24, estudiante de la universidad a unas 69 millas al sur de Denver. Ambos fueron encontrados muertos cuando la policía respondió a un informe de un tiroteo alrededor de las 6: 00 am (hora local).

La policía informó que tras obtener una orden de detención, una unidad táctica encontró a Jordan en un coche y lo detuvo en Colorado Springs, según anunció la policía en la plataforma X (antes Twitter).

La policía investigará el caso como homicidio

El tiroteo del viernes parecía ser un "incidente aislado" entre personas que se conocían, no un ataque al azar en la escuela, dijo la policía en X.

"En este punto de nuestra investigación, este incidente no parece ser un asesinato-suicidio y ambas muertes están siendo investigadas como homicidios", dijo el Departamento de Policía de Colorado Springs en un comunicado difundido en las redes sociales.

La oficina forense determinará cómo murieron, pero cada persona recibió al menos un disparo, dijo el portavoz de la policía Ira Cronin en una rueda de prensa.

La policía restringió el acceso al recinto universitario por cerca de 90 minutos después del descubrimiento de los cuerpos y luego aisló un complejo de apartamentos para estudiantes en el campus, explicó el portavoz de la institución Chris Valentine.

El campus, localizado unas 69 millas al sur de Denver, permaneció cerrado hasta el domingo.

La comunidad universitaria llora a las víctimas

La Universidad de Colorado en Colorado Springs tiene más de 11,000 estudiantes y casi 2,000 profesores y personal administrativo.

PUBLICIDAD

"Al lamentar la pérdida de Samuel Knopp y Celie Montgomery, mi esperanza es que nos unamos como comunidad, nos apoyemos unos a otros y compartamos nuestro dolor. Recuerden que no están solos", escribió la canciller Jennifer Sobanet en un correo electrónico a los estudiantes.

Sobanet dijo que Knopp era "un estudiante de último año que estudiaba música y un miembro querido del Departamento de Artes Visuales y Escénicas" a quien describió como "un guitarrista consumado y un músico extremadamente talentoso".

Las muertes de Knopp y Montgomery ocurren una semana después de que Mia Brown, una estudiante de enfermería de la Universidad de Colorado, también perdió la vida en el mismo campus. La muerte de Brown ocurrió como consecuencia de una emergencia médica en el centro de recreación de la escuela.

Con información de The Associated Press.