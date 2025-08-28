La obra maestra robada por los nazis hace 80 años que descubrieron en el aviso de venta de una casa en Argentina

Video El LAPD desmantela peligrosa banda que robó cerca de 100 casas en Los Ángeles

La policía argentina investiga el paradero de una pintura de hace 300 años que fue robada por el régimen nazi a un coleccionista judío de los Países Bajos, y que parecen haber sido vista otra vez en Argentina, decorando una casa en venta vinculada a un funcionario de la Alemania de Adolf Hitler.

La pintura fue identificada por el diario neerlandés AD a través de una fotografía promocional de bienes raíces de la casa en Mar del Plata, ciudad balneario a 250 millas al sur de Buenos Aires.

La obra, cuya autenticidad no se puede comprobar hasta que no sea recuperada, es "Retrato de una dama", del italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), que perteneció al coleccionista judío neerlandés Jacques Goudstikker.

"Aunque no hemos examinado físicamente el cuadro y no podemos verificar el reverso del lienzo (en busca de marcas o etiquetas que pudieran ayudar a confirmar su procedencia), es razonablemente probable que se trate efectivamente del retrato de la condesa Colleoni realizado por Ghislandi en el siglo XVIII", declararon a The Associated Press Annelies Kool y Perry Schrier, investigadores de la Agencia del Patrimonio Cultural de los Países Bajos.

Tras la publicación del hallazgo por parte del diario neerlandés AD el lunes, el fiscal federal argentino Carlos Martínez ordenó un allanamiento el martes en la residencia, aunque el lienzo de Ghislandi ya no estaba. En su lugar, estaba en la pared una pintura de unos caballos pastando.

"No está el cuadro", dijo el fiscal a la prensa en el lugar. También se hallaron algunas armas, y documentos y grabados alemanes de la década de 1940 potencialmente relevantes.

En el allanamiento las autoridades detectaron marcas en la pared que indicaban que una pintura colgada había sido retirada recientemente.

La casa, relacionada con un antiguo funcionario de la Alemania nazi

La foto de la sala de estar, publicada en el aviso de venta de la casa por la inmobiliaria Robles Casas & Campos, mostraba la que parece ser la pintura robada colgada arriba de un sofá verde.

La propiedad, que se vendía por 265,000 dólares, pero que fue retirada de la venta, está vinculada a la familia de Friedrich Kadgien, conocido en su época como el "mago de las finanzas" de las SS, la fuerza paramilitar del régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Patricia Kadgien, heredera de la propiedad, no ha sido acusada formalmente, aunque su abogado Carlos Murias informó al diario local La Capital de Mar del Plata que ella y su marido tienen previsto quedar a disposición de la Justicia.

Los acontecimientos reabrieron un oscuro capítulo de la historia argentina, que dio cobijo a decenas de nazis que huyeron de Europa para evitar ser procesados por crímenes de guerra, incluidos miembros de alto rango del partido y notorios arquitectos del Holocausto como Adolf Eichmann.

Bajo el gobierno del general argentino Juan Perón, cuyo primer mandato duró desde 1946 hasta su derrocamiento en 1955, los fascistas alemanes fugitivos se llevaron consigo propiedades judías expoliadas, como oro, depósitos bancarios, cuadros, esculturas y mobiliario.

El destino de esos objetos sigue siendo noticia mientras se prolonga el doloroso proceso de restitución en Argentina y en otros países.

De su lado, los herederos del coleccionista neerlandés están determinados a recuperar el cuadro que figura en una lista internacional de obras de arte desaparecidas.

"Mi búsqueda de las obras de arte de mi suegro, Jacques Goudstikker, comenzó a finales de los años 1990 y no la he abandonado hasta el día de hoy", dijo su nuera Marei von Saher, de 81 años, al diario AD.

La Agencia del Patrimonio Cultural de los Países Bajos expresó su decepción por el hecho de que las autoridades argentinas no hayan localizado el cuadro hasta ahora.

"Al fin y al cabo, el objetivo de nuestro trabajo es sacar a la luz el patrimonio saqueado de la Segunda Guerra Mundial y, en la medida de lo posible, devolverlo a sus legítimos propietarios", declaró el miércoles en un comunicado.

La Agencia, en su labor de identificación, seguimiento y restitución de bienes culturales robados por los nazis, muestra el cuadro como desaparecido en su sitio web, que habría sido confiscado tras la invasión alemana a Países Bajos en mayo de 1940, durante la II Guerra Mundial.