Ofensiva sorpresa: insurgentes irrumpen en la ciudad más grande de Siria por primera vez desde 2016

Video Israel aprueba un acuerdo temporal de alto al fuego con Hezbollah en Líbano: durará 60 días

Los insurgentes irrumpieron el viernes en la ciudad más grande de Siria y se enfrentaron con las fuerzas gubernamentales por primera vez desde 2016, según un grupo observador de guerra y combatientes en el área, en un ataque sorpresa que provocó la huida de los residentes y añadió nueva incertidumbre a una región que se tambalea tras múltiples guerras.

El avance sobre Alepo siguió a una ofensiva de choque lanzada por los insurgentes el miércoles, cuando miles de combatientes arrasaron aldeas y pueblos en la zona rural del noroeste de Siria. Los residentes huyeron de los barrios en las afueras de la ciudad debido a los misiles y los disparos, según testigos en Alepo. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que monitorea la guerra civil sin resolver del país, dijo que murieron decenas de combatientes de ambos bandos.

Las fuerzas del gobierno sirio son “extremadamente débiles” y parecen haber sido “casi derrotadas”

PUBLICIDAD

El ataque inyectó más violencia en una región que vive una doble guerra en Gaza y Líbano, en la que está implicada Israel, así como otros conflictos, incluida la guerra civil siria que comenzó en 2011.

Alepo no había sido atacada por las fuerzas de la oposición desde que fueron expulsadas de los barrios orientales en 2016 tras una agotadora campaña militar en la que las fuerzas del gobierno sirio fueron apoyadas por Rusia, Irán y sus grupos aliados.

Pero esta vez, no hubo señales de una resistencia significativa por parte de las fuerzas gubernamentales o sus aliados. En cambio, surgieron informes de que las fuerzas gubernamentales se estaban desvaneciendo ante los avances, y los insurgentes publicaron mensajes en las redes sociales pidiendo a las tropas que se rindieran.

Robert Ford, que fue el último embajador de Estados Unidos en Siria, dijo que el ataque demostró que las fuerzas del gobierno sirio son “extremadamente débiles”. En algunos casos, dijo, parecen haber sido “casi derrotadas”.

Los avances de esta semana fueron de los más grandes en los últimos años por parte de las facciones de la oposición, lideradas por el grupo Hayat Tahrir al-Sham, o HTS, y representan los combates más intensos en el noroeste de Siria desde 2020, cuando las fuerzas gubernamentales tomaron áreas previamente controladas por la oposición.

La ofensiva se produjo mientras los grupos vinculados con Irán, principalmente el Hezbollah del Líbano, que ha respaldado a las fuerzas del gobierno sirio desde 2015, han estado preocupados por sus propias batallas en casa.

PUBLICIDAD

Un alto el fuego en la guerra de dos meses de Hezbollah con Israel entró en vigor el miércoles, el día en que las facciones de la oposición siria anunciaron su ofensiva. Israel también ha intensificado sus ataques contra Hezbollah y objetivos vinculados con Irán en Siria durante los últimos 70 días.

Dareen Khalifa, asesor principal del International Crisis Group y experto en grupos sirios, dijo que los insurgentes han dado señales durante un tiempo de que estaban listos para una ofensiva. Pero nadie esperaba el rápido avance de las fuerzas hacia Alepo.

“No es solo que los rusos estén distraídos y empantanados en Ucrania, sino que también los iraníes están distraídos y empantanados en otros lugares. Hezbollah está distraído y empantanado en otros lugares, y el régimen está absolutamente acorralado”, dijo. “Pero el elemento sorpresa está relacionado con la rapidez con la que el régimen se derrumbó”.

El ataque a Alepo siguió a semanas de violencia de bajo nivel, incluidos ataques del gobierno a áreas controladas por la oposición. Turquía, que ha respaldado a los grupos de oposición sirios, fracasó en sus esfuerzos diplomáticos para prevenir los ataques del gobierno, que fueron vistos como una violación de un acuerdo de 2019 patrocinado por Rusia, Turquía e Irán para congelar la línea del conflicto.

Los funcionarios de seguridad turcos dijeron el jueves que los grupos de oposición sirios lanzaron inicialmente una ofensiva “limitada” planificada desde hace mucho tiempo hacia Alepo, donde se originaron los ataques contra civiles. Sin embargo, la ofensiva se expandió cuando las fuerzas del gobierno sirio comenzaron a retirarse de sus posiciones, dijeron los funcionarios.

PUBLICIDAD

El objetivo de la ofensiva era restablecer los límites de la zona de distensión, según los funcionarios turcos.

La batalla de 2016 por Alepo fue un punto de inflexión en la guerra entre las fuerzas del gobierno sirio y los combatientes rebeldes después de que las protestas de 2011 contra el gobierno de Bashar Assad se convirtieran en una guerra total.

Rusia, Irán y sus grupos aliados ayudaron a las fuerzas del gobierno sirio a recuperar el control de la ciudad ese año después de una agotadora campaña militar y un asedio que duró semanas.

Además de respaldar a las fuerzas de la oposición, Turquía también ha establecido una presencia militar en Siria, enviando tropas a partes del noroeste. Por separado y principalmente en el este de Siria, Estados Unidos ha apoyado a las fuerzas kurdas sirias que luchan contra los militantes del Estado Islámico.

El gobierno sirio no hizo comentarios sobre los insurgentes que violaron los límites de la ciudad de Alepo.

Drones: la nueva arma de los insurgentes

El Kremlin dijo el viernes que consideraba el ataque como una invasión a la soberanía de Siria y que apoyaba el establecimiento del orden constitucional en la región lo más rápido posible.

"Por supuesto, esto es una violación de la soberanía de Siria en esta región", dijo el portavoz presidencial ruso, Dmitry Peskov, en una conferencia de prensa.

Las fuerzas armadas sirias dijeron en un comunicado el viernes que se enfrentaron con los insurgentes en el campo alrededor de Alepo e Idlib, destruyendo drones y armamento pesado. Prometieron repeler el ataque y acusaron a los insurgentes de difundir información falsa sobre sus avances.

PUBLICIDAD

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que los insurgentes detonaron dos vehículos bomba el viernes en el extremo occidental de Alepo. El monitor de guerra dijo que los insurgentes también pudieron tomar el control de Saraqeb, al sur de Alepo, una ciudad en la intersección estratégica de las carreteras que unen Alepo con Damasco y la costa. Las autoridades del gobierno sirio desviaron el tráfico de esa carretera el jueves.

Un comandante insurgente publicó un mensaje grabado en las redes sociales en el que instaba a los residentes de Alepo a cooperar con las fuerzas que avanzaban.

La agencia estatal turca Anadolu informó que los insurgentes ingresaron al centro de la ciudad el viernes y ahora controlan alrededor de 70 lugares en las provincias de Alepo e Idlib.

Los medios estatales de Siria informaron que los proyectiles de los insurgentes cayeron en los alojamientos de los estudiantes de la universidad de Alepo, en el centro de la ciudad, matando a cuatro personas, incluidos dos estudiantes.

Las fuerzas armadas sirias dijeron que los insurgentes están violando un acuerdo de 2019 que redujo la escalada de los combates en la zona, el último bastión de la oposición durante años.

Hezbollah era "la fuerza principal" en el control del gobierno de Alepo, dijo Rami Abdurrahman, director del Observatorio.

En una llamada telefónica con su homólogo sirio, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, describió los ataques insurgentes en Siria "como un complot orquestado por Estados Unidos y el régimen sionista tras la derrota del régimen en Líbano y Palestina".

PUBLICIDAD

Los insurgentes publicaron videos en línea que mostraban que estaban usando drones, una nueva arma para ellos. No estaba claro en qué medida se usaron los drones en el campo de batalla.

Los insurgentes atacaron con drones una base aérea militar al sureste de Alepo la madrugada del viernes y destruyeron un helicóptero, según informó la agencia Anadolu. Los grupos de la oposición también se apoderaron de armas pesadas y vehículos militares pertenecientes a las fuerzas gubernamentales, indicó la agencia.

Vea también: