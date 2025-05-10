India y Pakistán acuerdan un alto el fuego tras días de intensos ataques entre ambas potencias nucleares

Video Bombardeos entre India y Pakistán han dejado al menos 26 muertos y decenas de heridos

India y Pakistán confirmaron el sábado un acuerdo de alto el fuego tras las conversaciones para poner fin al conflicto entre ambos países, que son potencias nucleares.

La noticia llega tras semanas de enfrentamientos iniciados tras una masacre contra turistas el mes pasado, de la que India culpa a Pakistán. Fue su enfrentamiento más grave en décadas y dejó decenas de civiles muertos en ambos países. Las últimas semanas han mostrado un crecimiento de las hostilidades entre ambos países, intercambiado ataques con misiles, drones y fuego de artillería.

PUBLICIDAD

El presidente Donald Trump había declarado el sábado que India y Pakistán acordaron un alto el fuego tras las conversaciones mediadas por Washington. En su plataforma Truth Social, Trump anunció que India y Pakistán habían acordado un alto el fuego total e inmediato. "Felicitaciones a ambos países por usar el sentido común y la inteligencia. ¡Gracias por su atención a este asunto!".

El Departamento de Estado de EEUU, se anunció oficialmente un alto al fuego negociado por EEUU entre India y Pakistán. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo en el comunicado: "Durante las últimas 48 horas, el vicepresidente J.D. Vance y yo nos hemos reunido con altos funcionarios indios y pakistaníes, entre ellos los primeros ministros Narendra Modi y Shehbaz Sharif... Me complace anunciar que los gobiernos han acordado un alto el fuego... e iniciar conversaciones en un lugar neutral".

Sin embargo, el ministerio de Asuntos Exteriores de la India contradijo a Rubio, afirmando que el alto el fuego se negociaba directamente entre India y Pakistán, y que no se había decidido mantener conversaciones sobre ningún otro tema en ningún lugar, informó The New York Times.

Intercambio de fuegos entre India y Pakistán

El ministro de Asuntos Exteriores de Pakistán declaró el sábado que su país consideraría la desescalada si India cesaba los ataques. Sin embargo, Ishaq Dar advirtió que si India lanzaba algún ataque, "responderemos".

"Respondimos porque nuestra paciencia había llegado al límite. Si se detienen aquí, también consideraremos detenernos”, añadió Dar.

PUBLICIDAD

India afirmó haber atacado bases aéreas pakistaníes después de que Islamabad disparara varios misiles de alta velocidad contra infraestructura militar y civil en el estado de Punjab la madrugada del sábado.

Pakistán afirmó previamente haber interceptado la mayoría de los misiles y haber respondido con ataques de represalia contra India.

Ataques indios contra bases aéreas pakistaníes;

Este sábado, misiles indios atacaron la base aérea de Nur Khan en la ciudad guarnición de Rawalpindi, cerca de la capital, Islamabad, y la base aérea de Murid en La ciudad de Chakwal y la base aérea de Rafiqui, en el distrito de Jhang, en la provincia oriental de Punjab, según el portavoz militar de Pakistán.

No hubo informes inmediatos sobre el ataque ni sus consecuencias por parte de los residentes de la densamente poblada Rawalpindi.

Tras el anuncio de las represalias paquistaníes, los residentes de la Cachemira controlada por India afirmaron haber escuchado fuertes explosiones en varios lugares, incluyendo las dos grandes ciudades de Srinagar y Jammu, y la ciudad guarnición de Udhampur.

La tensión se ha disparado desde que un ataque en un popular destino turístico de la Cachemira controlada por India dejó 26 civiles muertos, en su mayoría turistas indios, el 22 de abril. Nueva Delhi ha culpado a Pakistán de respaldar el ataque, una acusación que Islamabad rechaza.

Desde entonces, India y Pakistán han intercambiado ataques e intensos disparos transfronterizos durante días, con el resultado de bajas civiles en ambos bandos.

“Se ha convertido en una carrera despiadada por la superioridad militar, sin objetivos estratégicos finales aparentes para ninguno de los dos bandos”, declaró Donthi. “Encontrar una salida o una rampa de escape será un desafío”.

PUBLICIDAD

Mira también: