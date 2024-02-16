Muere en la cárcel Alexey Navalny, feroz opositor de Vladimir Putin

Video Así fue detenido el líder opositor Navalny en medio de protestas en Rusia contra las elecciones presidenciales

Alexey Navalny, el más conocido opositor al gobierno de Vladimir Putin, murió este viernes a los 47 años en una prisión del Ártico ruso donde purgaba una pena de 19 años.

El servicio penitenciario de Rusia informó en un comunicado que Navalny se había indispuesto después de dar un paseo el viernes y que cayó inconsciente. Una ambulancia llegó para atenderlo, pero ya había fallecido. Tras la noticia dada por las autoridades rusas, personas cercanas a Navalny confirmaron su muerte.

El activista llevaba preso desde enero de 2021, cuando regresó a Moscú tras su convalecencia en Alemania después de sufrir un envenenamiento del que acusó al Kremlin. Antes de su arresto, lideró enormes campañas contra la corrupción y contra el gobierno del presidente Putin.

La muerte de Navalny deja a la oposición huérfana antes de las próximas presidenciales, unos comicios en los que los principales políticos críticos con el gobierno están vetados y que se esperan sirvan para consolidar el poder de Putin.

Su esposa, Yulia Navalnaya, dijo que Putin y su entorno "pagarán" por su muerte. "Son noticias terribles que nos llegan, noticias que solo recibimos de medios oficialistas. Desde hace muchos años (...) no podemos creer ni a Putin ni a su gobierno. Mienten constantemente. Pero si esto es verdad, quisiera que sepan Putin y todo su entorno —su gobierno, sus amigos— que serán castigados por lo que han hecho con nuestro país, mi familia y mi esposo", dijo Navalnaya.

"Serán llevados a la justicia y ese día llegará pronto", insistió en una breve declaración en la Conferencia de Seguridad en Múnich, donde recibió el apoyo en forma de aplausos de los asistentes.

La Casa Blanca expresa dudas por la muerte de Navalny ante el "largo y sórdido" historial del Kremlin

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) se declaró el viernes "indignado" por la muerte de Navalny y la Casa Blanca habló de "una terrible tragedia".

La vicepresidenta Kamala Harris, desde la conferencia de Múnich, dijo: "Permítanme ser clara, Rusia es responsable (...). Si se confirma, esto será una nueva señal de la brutalidad de Putin".

Por su parte, hablando en la cadena NPR, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, añadió que "el largo y sórdido" historial del Kremlin acosando a sus opositores "despierta reales y obvias preguntas acerca de lo que pasó aquí".

El ministerio de Exteriores de Rusia instó a Estados Unidos a no realizar acusaciones sin fundamento hasta que se conozcan los resultados de la autopsia.

"La muerte de una persona siempre es una tragedia (...). En vez de acusaciones gratuitas, deben mostrar moderación y esperar los resultados oficiales de la autopsia", señala el comunicado de Exteriores.

Quién era Alexey Navalny

Bloguero, abogado anticorrupción y organizador de las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la URSS, Navalny era el enemigo número uno del presidente Putin.

Era el faro de la primera generación libre en la historia de Rusia. El Kremlin era tan consciente de ello, que en medio de la campaña militar en Ucrania la Justicia rusa le impuso la última de sus penas, con lo que sumaba casi 30 años de cárcel.

Pero el encarcelamiento no impidió que Navalny condenara abiertamente lo que llamó "guerra criminal" en Ucrania, cuyo único objetivo, según el opositor, es permitir que Putin "conserve el poder".

También arremetió contra la movilización parcial decretada por el jefe del Kremlin, cuyo objetivo sería "involucrar al mayor número de gente" en el crimen y "manchar de sangre a cientos de miles de personas".

Además, afirmó que "Putin está perdiendo" y pronosticó "una enorme cantidad de muertes (...) en la trituradora de la guerra".

Aprovechó la impopularidad del conflicto para reactivar su movimiento político, proscrito por "extremista", con el lema "ninguna guerra, ninguna movilización, libertad para Navalny".

El envenenamiento con Novichok y la condena de cárcel

La paciencia del Kremlin con Navalny se terminó en agosto de 2020. Entonces, según la oposición extraparlamentaria, las autoridades dijeron basta y decidieron eliminar al político ruso con mayor tirón en Occidente.

"Putin ordenó mi asesinato", dijo Navalny tras recuperarse en Alemania del envenenamiento con un agente tóxico de la familia Novichok.

La operación secreta de los servicios especiales salió rematadamente mal y Navalny volvió a mediados de enero pasado a Rusia como el ave fénix para desafiar al líder ruso.

Video Sospechan que fue envenenado con algo mezclado en su té: hospitalizan de emergencia al opositor ruso Alexei Navalny



Pero el Kremlin le estaba esperando. Las autoridades aprovecharon su negativa a personarse ante las autoridades por un antiguo caso penal para enviarle a prisión.

De esta forma, Putin se libraba de otro enemigo como ocurriera en su momento con el hombre más rico de Rusia, Mijaíl Jodorkovski, encarcelado en Siberia (2003), o el opositor Boris Nemtsov, asesinado frente al Kremlin en 2015.

Navalny era el opositor con más gancho electoral, pero tras ser víctima de un intento de asesinato a manos del Servicio Federal de Seguridad (FSB) se convirtió en una celebridad en el exterior.

Hasta entonces, ese honor, el envenenamiento con agentes tóxicos, había estado reservado casi exclusivamente para antiguos espías del FSB que se habían pasado al enemigo, como Skripal o Litvinenko.

Navalny, zar de las redes sociales

Navalny, un experto en el uso de las redes sociales, preparaba ya su venganza, que llegó en forma de tres comprometedores vídeos para el Kremlin.

Con la ayuda de Bellingcat y varios medios occidentales, logró recabar datos que probaban, según el político, la implicación del FSB en su intento de asesinato.

No se limitó a ello, sino que incluyó una conversación telefónica con uno de los presuntos participantes en la operación secreta que admitía que sus cómplices habían rociado Novichok en la ropa interior del opositor.

El último regalo envenenado del opositor al Kremlin fue el vídeo titulado "El Palacio de Putin" sobre la mansión que los amigos del presidente le habrían construido en el mar Negro y que uno de sus mejores amigos, el empresario Arkadi Rotenberg, admitió después que era de su propiedad.

Todo ello no solo puso en evidencia al FSB y a Putin, sino que fueron vistos por más de 150 millones de personas, cifra que contrasta con los siete millones que siguieron la conferencia de prensa anual del presidente en esas mismas fechas.

Todo comenzó en el partido liberal Yábloko, de donde Navalny fue expulsado por sus ideas nacionalistas. Pero su ostracismo duraría poco, ya que en las elecciones parlamentarias de 2011 logró organizar las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la URSS al grito de guerra "Rusia sin Putin".

Al año siguiente dio el gran salto a la política al presentar su candidatura a las elecciones a la Alcaldía de Moscú, donde logró casi un tercio de los votos, un hito sin precedentes para la oposición extraparlamentaria.

La animadversión de Putin, que nunca le llamaba por su nombre, nace de las numerosas ocasiones en las que el opositor ha sacado a la luz las vergüenzas de aliados del Kremlin, a los que denuncia con su dedo acusador en las redes sociales lejos del alcance de la censura.

Para el látigo del Kremlin no había tabúes a la hora de denunciar la corrupción en la administración pública. Sea el primer ministro, Dmitri Medvédev, el presidente del Parlamento o de un banco estatal, el fiscal general o la esposa del portavoz presidencial.

El líder opositor ya no era solo un incordio, sino una amenaza. Desde entonces, fue condenado a sendas penas de cárcel por presuntos delitos económicos, que le inhabilitaron como candidato al Kremlin, y ha sido atacado físicamente en varias ocasiones

Incluso entre rejas, logra influir en las elecciones con su programa Voto Inteligente, que consiste en elegir entre los candidatos con más opciones de desbancar al candidato del partido del Kremlin.

Poco después de llamar a votar a cualquier candidato menos a Putin en las presidenciales de marzo próximo, Navalny fue trasladado de manera clandestina a la prisión ártica donde murió.

Con información de EFE, AFP y AP.